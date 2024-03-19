Мэр Екатеринбурга собрал элиту на банкет — разделить счастье

Но со сцены объявил опалу. Чемезов сыпал инсайдами, а полковник отбивался от слухов

19 марта 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не скрывает удовлетворения от, наверное, самой успешной кампании в его жизни Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов красиво подвел итог президентских выборов в городе. В «Синара Центре» он собрал тех, кто помог ему показать лучший в истории Екатеринбурга результат — чиновников, депутатов, силовиков и бизнес. Всего около 200 человек. Церемонию закрыли для всех СМИ (почти). Как сообщало URA.RU, явка в городе 15—17 марта составила 66,13%, а за главу государства очно и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) поддержали 78,12%. Побиты рекорды 2000-го и 2018 годов соответственно. Орлов был счастлив, губернатор Евгений Куйвашев, вероятно, тоже. Вице-мэру Марине Фадеевой было поручено срочно собрать всех, кто помогал. Гостей ожидали не только вина и легкие закуски, но и солидная культурная программа Фото: Илья Московец © URA.RU Среди приглашенных ожидаемо оказалось много чиновников — причем это не только вице-мэры, главы районов, но и их политические заместители, начальники подразделений мэрии, то есть все, кто координирует админресурс. Их так собирают впервые, и им, конечно, приятно. Бизнес был представлен в основном строителями, которые вложились в викторину «Опорный край», президентом ГК «Синара» Михаилом Ходоровским, Александром Пумпянским, главой «Сима-ленда» Андреем Симановским, владельцем ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Игорем Заводовским. От «области» был вице-губернатор Олег Чемезов, основной организатор кампании, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее замы Аркадий Чернецкий, Дмитрий Жуков и Михаил Клименко. Шеф городской полиции Максим Метелица пришел вместе с заместителем Александром Кашигиным, которому прочат отставку, прокурор Светлана Кузнецова — одна. Александру Кашигину можно было посочувствовать Фото: Илья Московец © URA.RU Кашигину, кстати, было непросто. Он с видимым трудом сдерживался, безостановочно объясняя интересующимся (спросить своим долгом считал, наверное, каждый знакомый), что увольняться в действительности не собирается. «Я сам прочитал [об этом в СМИ], когда на селекторе сидел!» — удивлялся полковник. Орлов, выступавший первым, напомнил, почему вообще решил всех собрать: «Друзья, мы с вами совершили подвиг. В Екатеринбурге установлен абсолютный рекорд». А потом стал перечислять, кому благодарен: полдпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву, Чемезову, девелоперам, управляющим компаниям, торговым сетям, политтехнологам. Но самое интересное произошло, когда Орлов благодарил своих замов. Статья по теме Мэр Орлов почти без денег стал успешнее Тунгусова на выборах «Спасибо» со сцены услышали Фадеева («за безупречную работу аппарата» и привлечение молодежи на выборы), Рустам Галямов (оперативно собрал 45 квартир на викторину), Дмитрий Ноженко, Андрей Корюков, Владимир Гейко, Сергей Плахотин (ответственный за выборы). Екатерина Сибирцева, первый зам Орлова Игорь Сутягин и Алексей Бубнов упомянуты не были. Недоброжелатели из числа приглашенных тут же — под громкую музыку от местных коллективов — стали обсуждать: Сибирцеву, которая в последний день голосования, по слухам, внесла значительный вклад в мобилизацию, Орлов не упомянул «от волнения» (после, говорят, все же действительно поблагодарил), а остальных — якобы специально. Чемезов, получив микрофон, выбрал другую линию — не фамилии называть, а инсайдами делиться. «Помню, как Плахотин напугался, когда я ему проценты назвал, которые город должен дать [на выборах]. Слезы, истерики, крики… Я помню глаза Галямова, когда я ему сказал про квартиры [для викторины]. Через неделю пришел: „Можем еще пять“», — сказал Чемезов. Слушатели посмеивались. Олег Чемезов выступал со свойственной ему прямотой Фото: Илья Московец © URA.RU «Дорогие мои, Алексей Валерьевич, вся команда Екатеринбурга. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Вы позволили области подняться на тот уровень, на котором она находится. Те 71% явки и 82% поддержки нашего президента были бы невозможны без консолидированной работы города Екатеринбурга», — отметил он. А в самом начале Чемезов поделился чем-то личным: «Я вот все думал стоял: мои родители, когда меня рожали в Свердловске, думали ли, что я буду благодарить, кланяясь низко в пояс Екатеринбургу». Более официозными получились выступления Бабушкиной и ее муниципальной коллеги Анны Гурарий, зампреда заксо Клименко, лидера думской фракции «Единой России» Алексея Вихарева. Скоро все начали расходиться: одни на работу, другие — дальше отмечать. Алексей Орлов еще не собирал коллег в таком формате Фото: Илья Московец © URA.RU Михаил Ходоровский регулярно предоставляет мэру свою площадку Фото: Илья Московец © URA.RU Слева направо — застройщики Евгений Архипов, Игорь Заводовский, Виктор Иванисенко, Сергей Мямин, Геннадий Черных Фото: Илья Московец © URA.RU Сергей Ланцов Фото: Илья Московец © URA.RU Анна Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU Ее предшественник, а ныне просто депутат Игорь Володин Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Шилов («Ривьера») Фото: Илья Московец © URA.RU Анатолий Никифоров («Таганский ряд») Фото: Илья Московец © URA.RU Сергей Карякин Фото: Илья Московец © URA.RU Максим Метелица Фото: Илья Московец © URA.RU Людмила Бабушкина Фото: Илья Московец © URA.RU Глава облизбиркома Елена Клименко Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Мордовин («УГМК-Застройщик») Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Алексей Шестаков Фото: Илья Московец © URA.RU Один из «королей госзаказа» Владимир Копылов («Стройтэк») Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Владимир Гейко Фото: Илья Московец © URA.RU Его коллега Рустам Галямов Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов красиво подвел итог президентских выборов в городе. В «Синара Центре» он собрал тех, кто помог ему показать лучший в истории Екатеринбурга результат — чиновников, депутатов, силовиков и бизнес. Всего около 200 человек. Церемонию закрыли для всех СМИ (почти). Как сообщало URA.RU, явка в городе 15—17 марта составила 66,13%, а за главу государства очно и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) поддержали 78,12%. Побиты рекорды 2000-го и 2018 годов соответственно. Орлов был счастлив, губернатор Евгений Куйвашев, вероятно, тоже. Вице-мэру Марине Фадеевой было поручено срочно собрать всех, кто помогал. Среди приглашенных ожидаемо оказалось много чиновников — причем это не только вице-мэры, главы районов, но и их политические заместители, начальники подразделений мэрии, то есть все, кто координирует админресурс. Их так собирают впервые, и им, конечно, приятно. Бизнес был представлен в основном строителями, которые вложились в викторину «Опорный край», президентом ГК «Синара» Михаилом Ходоровским, Александром Пумпянским, главой «Сима-ленда» Андреем Симановским, владельцем ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Игорем Заводовским. От «области» был вице-губернатор Олег Чемезов, основной организатор кампании, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее замы Аркадий Чернецкий, Дмитрий Жуков и Михаил Клименко. Шеф городской полиции Максим Метелица пришел вместе с заместителем Александром Кашигиным, которому прочат отставку, прокурор Светлана Кузнецова — одна. Кашигину, кстати, было непросто. Он с видимым трудом сдерживался, безостановочно объясняя интересующимся (спросить своим долгом считал, наверное, каждый знакомый), что увольняться в действительности не собирается. «Я сам прочитал [об этом в СМИ], когда на селекторе сидел!» — удивлялся полковник. Орлов, выступавший первым, напомнил, почему вообще решил всех собрать: «Друзья, мы с вами совершили подвиг. В Екатеринбурге установлен абсолютный рекорд». А потом стал перечислять, кому благодарен: полдпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву, Чемезову, девелоперам, управляющим компаниям, торговым сетям, политтехнологам. Но самое интересное произошло, когда Орлов благодарил своих замов. «Спасибо» со сцены услышали Фадеева («за безупречную работу аппарата» и привлечение молодежи на выборы), Рустам Галямов (оперативно собрал 45 квартир на викторину), Дмитрий Ноженко, Андрей Корюков, Владимир Гейко, Сергей Плахотин (ответственный за выборы). Екатерина Сибирцева, первый зам Орлова Игорь Сутягин и Алексей Бубнов упомянуты не были. Недоброжелатели из числа приглашенных тут же — под громкую музыку от местных коллективов — стали обсуждать: Сибирцеву, которая в последний день голосования, по слухам, внесла значительный вклад в мобилизацию, Орлов не упомянул «от волнения» (после, говорят, все же действительно поблагодарил), а остальных — якобы специально. Чемезов, получив микрофон, выбрал другую линию — не фамилии называть, а инсайдами делиться. «Помню, как Плахотин напугался, когда я ему проценты назвал, которые город должен дать [на выборах]. Слезы, истерики, крики… Я помню глаза Галямова, когда я ему сказал про квартиры [для викторины]. Через неделю пришел: „Можем еще пять“», — сказал Чемезов. Слушатели посмеивались. «Дорогие мои, Алексей Валерьевич, вся команда Екатеринбурга. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Вы позволили области подняться на тот уровень, на котором она находится. Те 71% явки и 82% поддержки нашего президента были бы невозможны без консолидированной работы города Екатеринбурга», — отметил он. А в самом начале Чемезов поделился чем-то личным: «Я вот все думал стоял: мои родители, когда меня рожали в Свердловске, думали ли, что я буду благодарить, кланяясь низко в пояс Екатеринбургу». Более официозными получились выступления Бабушкиной и ее муниципальной коллеги Анны Гурарий, зампреда заксо Клименко, лидера думской фракции «Единой России» Алексея Вихарева. Скоро все начали расходиться: одни на работу, другие — дальше отмечать.