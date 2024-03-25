В ХМАО готовятся к паводку

25 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Жителей Нижневартовского района проинструктируют о действиях во время паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО готовятся к паводку. Глава района Борис Саломатин утвердил план работ по предотвращению затопления поселений. «Противопаводковые мероприятия проведут в Нижневартовском районе. Соответствующий план работ в весенне-летний период 2024 года подписан главой района Борисом Саломатиным», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды. До майских праздников жителей поселков, где существует угроза паводка, проинструктируют о действиях во время разлива рек. Специалисты ГО и ЧС проведут учения: отработают действия в случае подтопления, развертывание спасательных пунктов. Управление по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций ежедневно отслеживает паводковую ситуацию в районе. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления ввели ограничение по грузоподъемности транспортных средств. Движение по зимним дорогам ограничили из-за потепления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО готовятся к паводку. Глава района Борис Саломатин утвердил план работ по предотвращению затопления поселений. «Противопаводковые мероприятия проведут в Нижневартовском районе. Соответствующий план работ в весенне-летний период 2024 года подписан главой района Борисом Саломатиным», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды. До майских праздников жителей поселков, где существует угроза паводка, проинструктируют о действиях во время разлива рек. Специалисты ГО и ЧС проведут учения: отработают действия в случае подтопления, развертывание спасательных пунктов. Управление по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций ежедневно отслеживает паводковую ситуацию в районе. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления ввели ограничение по грузоподъемности транспортных средств. Движение по зимним дорогам ограничили из-за потепления.