В ХМАО готовятся к паводку

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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, река, мост, подготовка к паводку, минеры, подрывники, зрители
Жителей Нижневартовского района проинструктируют о действиях во время паводка Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО готовятся к паводку. Глава района Борис Саломатин утвердил план работ по предотвращению затопления поселений.

«Противопаводковые мероприятия проведут в Нижневартовском районе. Соответствующий план работ в весенне-летний период 2024 года подписан главой района Борисом Саломатиным», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды. До майских праздников жителей поселков, где существует угроза паводка, проинструктируют о действиях во время разлива рек. Специалисты ГО и ЧС проведут учения: отработают действия в случае подтопления, развертывание спасательных пунктов. Управление по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций ежедневно отслеживает паводковую ситуацию в районе.

Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления ввели ограничение по грузоподъемности транспортных средств. Движение по зимним дорогам ограничили из-за потепления.

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В Нижневартовском районе ХМАО готовятся к паводку. Глава района Борис Саломатин утвердил план работ по предотвращению затопления поселений. «Противопаводковые мероприятия проведут в Нижневартовском районе. Соответствующий план работ в весенне-летний период 2024 года подписан главой района Борисом Саломатиным», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды. До майских праздников жителей поселков, где существует угроза паводка, проинструктируют о действиях во время разлива рек. Специалисты ГО и ЧС проведут учения: отработают действия в случае подтопления, развертывание спасательных пунктов. Управление по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций ежедневно отслеживает паводковую ситуацию в районе. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления ввели ограничение по грузоподъемности транспортных средств. Движение по зимним дорогам ограничили из-за потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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