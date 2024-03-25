В СК высказались о гибели свердловского шахтера под завалами

Тело погибшего под завалами свердловского шахтера направят на экспертизу

25 марта 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

СК дадут правовую оценку по факту смерти шахтера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Следователи СУ СКР по Свердловской области направят тело свердловского рабочего, погибшего на шахте «Кальинская» (Североуральск), на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Новость по теме В свердловской шахте произошел обвал, погиб рабочий: главное «По факту смерти рабочего будет дана правовая оценка, тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сказано в сообщении. Также следователи выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью спасенному шахтеру — Алексею Амозову. Семья погибшего рабочего получит от АО «СУБР» три миллиона рублей. Также организация окажет всю необходимую помощь его родственникам. Еще одного шахтера удалось спасти. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта. Из-за чего рабочие застряли на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Кроме того, свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи СУ СКР по Свердловской области направят тело свердловского рабочего, погибшего на шахте «Кальинская» (Североуральск), на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «По факту смерти рабочего будет дана правовая оценка, тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сказано в сообщении. Также следователи выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью спасенному шахтеру — Алексею Амозову. Семья погибшего рабочего получит от АО «СУБР» три миллиона рублей. Также организация окажет всю необходимую помощь его родственникам. Еще одного шахтера удалось спасти. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта. Из-за чего рабочие застряли на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Кроме того, свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.