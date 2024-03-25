В свердловской шахте произошел обвал, погиб рабочий: главное

25 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Утром 25 марта на шахте «Кальинская» (Североуральск) АО «СУБР» произошел обвал. Под завалы попали двое рабочих — Кирилл Лоскутов и Алексей Амозов. Первый погиб, второго — вытащили и отправили в больницу. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара в 04:22. На место происшествия оперативно прибыла бригада горноспасательного отряда и медики. Был создан штаб по спасению шахтеров. Рабочие застряли на глубине 1130 метров. Датчик спасения из-под завалов (эти устройства так и называются) одного из них подавал сигналы. У второго шахтера он не срабатывал. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Североуральского округа Светлану Миронову к шахте, чтобы следить за ситуацией и докладывать о ходе спасательной операции. В 15 часов спасатели смогли установить контакт с Алексеем Амозовым. После этого сотрудники Военизированного горноспасательного отряда вытащили его и передали врачам. Его коллегу — Лоскутова — спасти не смогли. «СУБР» окажет помощь его семье и выплатит им три миллиона рублей. К ЧП подключилась и прокуратура, ведомство организовало проверку. А следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).