В свердловской шахте произошел обвал, погиб рабочий: главное

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
ЧП произошло утром 25 марта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Утром 25 марта на шахте «Кальинская» (Североуральск) АО «СУБР» произошел обвал. Под завалы попали двое рабочих — Кирилл Лоскутов и Алексей Амозов. Первый погиб, второго — вытащили и отправили в больницу. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU.

Обрушение в шахте произошло из-за горного удара в 04:22. На место происшествия оперативно прибыла бригада горноспасательного отряда и медики. Был создан штаб по спасению шахтеров.

Рабочие застряли на глубине 1130 метров. Датчик спасения из-под завалов (эти устройства так и называются) одного из них подавал сигналы. У второго шахтера он не срабатывал. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Североуральского округа Светлану Миронову к шахте, чтобы следить за ситуацией и докладывать о ходе спасательной операции.

В 15 часов спасатели смогли установить контакт с Алексеем Амозовым. После этого сотрудники Военизированного горноспасательного отряда вытащили его и передали врачам. Его коллегу — Лоскутова — спасти не смогли. «СУБР» окажет помощь его семье и выплатит им три миллиона рублей.

К ЧП подключилась и прокуратура, ведомство организовало проверку. А следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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Утром 25 марта на шахте «Кальинская» (Североуральск) АО «СУБР» произошел обвал. Под завалы попали двое рабочих — Кирилл Лоскутов и Алексей Амозов. Первый погиб, второго — вытащили и отправили в больницу. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара в 04:22. На место происшествия оперативно прибыла бригада горноспасательного отряда и медики. Был создан штаб по спасению шахтеров. Рабочие застряли на глубине 1130 метров. Датчик спасения из-под завалов (эти устройства так и называются) одного из них подавал сигналы. У второго шахтера он не срабатывал. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Североуральского округа Светлану Миронову к шахте, чтобы следить за ситуацией и докладывать о ходе спасательной операции. В 15 часов спасатели смогли установить контакт с Алексеем Амозовым. После этого сотрудники Военизированного горноспасательного отряда вытащили его и передали врачам. Его коллегу — Лоскутова — спасти не смогли. «СУБР» окажет помощь его семье и выплатит им три миллиона рублей. К ЧП подключилась и прокуратура, ведомство организовало проверку. А следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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