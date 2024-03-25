Два депутата Думы ХМАО собираются сложить мандаты

Депутаты Алексей Андреев и Петр Созонов собираются сложить полномочия в окружной Думе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО Алексей Андреев и Петр Созонов собираются сложить мандаты. Об этом сообщил telegram-канал «5 этаж», который считается неофициальным рупором внутриполитического блока окружного правительства.

«Ожидается, что в апреле в Думу региона поступят заявления от депутатов Петра Созонова и Алексея Андреева о досрочном прекращении полномочий. Оба парламентария фактически работают и проживают в других субъектах федерации: Андреев на постоянной основе — в Москве, Созонов после ухода из „Газпром Трансгаз Югорск“ возглавил ООО „Черноморнефтегаз“ (единый оператор газоснабжения в ДНР и ЛНР)», — указано в посте. Там также говорится, что довыборы в окружной парламент пройдут осенью, в единый день голосования.

Дозвониться до Андреева и Созонова не удалось. Они оба не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Вячеславу Фоменко достался мандат депутата думы ХМАО после трагической гибели председателя бюджетного комитета окружного парламента Александра Колодича. Народный избранник был убит в Москве.