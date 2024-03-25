Мошенники рассылают сообщения с поддельного аккаунта чиновника из ХМАО

Автор транспортной реформы в ХМАО предупредил о фэйковом аккаунте
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Аферисты создали фэйковый аккаунт и. о. Депдорхоза ХМАО Андрея Середнева Фото:

Мошенники делают рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Телеграм.

«Поступили сигналы, что от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — написал Середнев в telegram-канале Депдорхоза ХМАО.

Он попросил югорчан быть бдительными. Подписчикам стоит игнорировать подобные сообщения и избегать общения с мошенниками.

Ранее URA.RU писало, что мошенники создали фейковый telegram-канал главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты сообщали, что с подписчиками свяжется куратор ФСБ.

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Мошенники делают рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Телеграм. «Поступили сигналы, что от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — написал Середнев в telegram-канале Депдорхоза ХМАО. Он попросил югорчан быть бдительными. Подписчикам стоит игнорировать подобные сообщения и избегать общения с мошенниками. Ранее URA.RU писало, что мошенники создали фейковый telegram-канал главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты сообщали, что с подписчиками свяжется куратор ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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