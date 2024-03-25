Мошенники рассылают сообщения с поддельного аккаунта чиновника из ХМАО

Автор транспортной реформы в ХМАО предупредил о фэйковом аккаунте

25 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Аферисты создали фэйковый аккаунт и. о. Депдорхоза ХМАО Андрея Середнева Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мошенники делают рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Телеграм. «Поступили сигналы, что от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — написал Середнев в telegram-канале Депдорхоза ХМАО. Он попросил югорчан быть бдительными. Подписчикам стоит игнорировать подобные сообщения и избегать общения с мошенниками. Ранее URA.RU писало, что мошенники создали фейковый telegram-канал главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты сообщали, что с подписчиками свяжется куратор ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники делают рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Телеграм. «Поступили сигналы, что от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — написал Середнев в telegram-канале Депдорхоза ХМАО. Он попросил югорчан быть бдительными. Подписчикам стоит игнорировать подобные сообщения и избегать общения с мошенниками. Ранее URA.RU писало, что мошенники создали фейковый telegram-канал главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты сообщали, что с подписчиками свяжется куратор ФСБ.