Мошенники рассылают сообщения с поддельного аккаунта чиновника из ХМАО

Мошенники делают рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Телеграм.
«Поступили сигналы, что от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — написал Середнев в telegram-канале Депдорхоза ХМАО.
Он попросил югорчан быть бдительными. Подписчикам стоит игнорировать подобные сообщения и избегать общения с мошенниками.
Ранее URA.RU писало, что мошенники создали фейковый telegram-канал главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты сообщали, что с подписчиками свяжется куратор ФСБ.
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