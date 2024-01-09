Мошенники попытались провернуть аферу от имени мэра из ХМАО

Мошенники создали фейковый аккаунт от имени главы Нефтеюганска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты стали писать местным жителям, что якобы с ними должен связаться «куратор ФСБ». Об этом сообщила глава города.

«Уважаемые жители Нефтеюганска, вынуждена вновь предостеречь вас от последствий мошеннических действий. Злоумышленники не оставляют попытки обмануть пользователей соцсетей и мессенджеров. Вам могут поступить сообщения от фейкового профиля с моим именем», — написала глава Нефтеюганска в своем telegram-канале.

Эльвира Бугай напомнила жителям не вступать в диалог с мошенниками. Немедленно блокировать их и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники прикинулись двумя мэрами из ХМАО. В соцсетях они создали поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.