09 января 2024

Мошенники попытались провернуть аферу от имени мэра из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейковый аккаунт от имени главы Нефтеюганска Фото:

Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты стали писать местным жителям, что якобы с ними должен связаться «куратор ФСБ». Об этом сообщила глава города.

«Уважаемые жители Нефтеюганска, вынуждена вновь предостеречь вас от последствий мошеннических действий. Злоумышленники не оставляют попытки обмануть пользователей соцсетей и мессенджеров. Вам могут поступить сообщения от фейкового профиля с моим именем», — написала глава Нефтеюганска в своем telegram-канале.

Эльвира Бугай напомнила жителям не вступать в диалог с мошенниками. Немедленно блокировать их и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники прикинулись двумя мэрами из ХМАО. В соцсетях они создали поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

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Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Аферисты стали писать местным жителям, что якобы с ними должен связаться «куратор ФСБ». Об этом сообщила глава города. «Уважаемые жители Нефтеюганска, вынуждена вновь предостеречь вас от последствий мошеннических действий. Злоумышленники не оставляют попытки обмануть пользователей соцсетей и мессенджеров. Вам могут поступить сообщения от фейкового профиля с моим именем», — написала глава Нефтеюганска в своем telegram-канале. Эльвира Бугай напомнила жителям не вступать в диалог с мошенниками. Немедленно блокировать их и не переходить по подозрительным ссылкам. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники прикинулись двумя мэрами из ХМАО. В соцсетях они создали поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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