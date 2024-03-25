Рада Украины подготовила закон о контроле Telegram

25 марта 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Раде зарегистрировали данные о контроле Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине планируют регулировать деятельность Telegram. Соответствующий закон подготовила Верховная Рада. «Закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить», — говорится в пояснительной записке, ее содержание приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что платформа обяжет удалять контент telegram-каналов с помощью инструментов Нацсовета по телевидению и радиовещанию (то есть без каких-либо решений суда). Благодаря закону появится возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов на Украине. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram. По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине планируют регулировать деятельность Telegram. Соответствующий закон подготовила Верховная Рада. «Закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить», — говорится в пояснительной записке, ее содержание приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что платформа обяжет удалять контент telegram-каналов с помощью инструментов Нацсовета по телевидению и радиовещанию (то есть без каких-либо решений суда). Благодаря закону появится возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов на Украине. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram. По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram, передает «Национальная служба новостей».