Рада Украины подготовила закон о контроле Telegram

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
В Раде зарегистрировали данные о контроле Telegram Фото:

На Украине планируют регулировать деятельность Telegram. Соответствующий закон подготовила Верховная Рада.

«Закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить», — говорится в пояснительной записке, ее содержание приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что платформа обяжет удалять контент telegram-каналов с помощью инструментов Нацсовета по телевидению и радиовещанию (то есть без каких-либо решений суда). Благодаря закону появится возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов на Украине.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram. По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram, передает «Национальная служба новостей».

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На Украине планируют регулировать деятельность Telegram. Соответствующий закон подготовила Верховная Рада. «Закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить», — говорится в пояснительной записке, ее содержание приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что платформа обяжет удалять контент telegram-каналов с помощью инструментов Нацсовета по телевидению и радиовещанию (то есть без каких-либо решений суда). Благодаря закону появится возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов на Украине. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram. По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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