МИД РФ заявил протест временному поверенному Австралии из-за фейков о выборах

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Австралии в России Дж.Гатри Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

МИД РФ заявил протест временному поверенному в делах Австралии в России Дж.Гатри из-за фейков о голосовании на президентских выборах в России. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

«22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Дж.Гатри, которому был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Гатри был вызван из-за публикации в Telegram сообщений, ставящих под сомнение территориальную целостность РФ и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовили множество фейков накануне выборов президента России и во время голосования, стремясь запугать граждан. Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера», передает «Национальная служба новостей».

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МИД РФ заявил протест временному поверенному в делах Австралии в России Дж.Гатри из-за фейков о голосовании на президентских выборах в России. Об этом сообщили на официальном сайте министерства. «22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Дж.Гатри, которому был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Гатри был вызван из-за публикации в Telegram сообщений, ставящих под сомнение территориальную целостность РФ и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовили множество фейков накануне выборов президента России и во время голосования, стремясь запугать граждан. Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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