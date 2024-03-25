МИД РФ заявил протест временному поверенному Австралии из-за фейков о выборах

25 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Австралии в России Дж.Гатри Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году МИД РФ заявил протест временному поверенному в делах Австралии в России Дж.Гатри из-за фейков о голосовании на президентских выборах в России. Об этом сообщили на официальном сайте министерства. «22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Дж.Гатри, которому был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Гатри был вызван из-за публикации в Telegram сообщений, ставящих под сомнение территориальную целостность РФ и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовили множество фейков накануне выборов президента России и во время голосования, стремясь запугать граждан. Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ заявил протест временному поверенному в делах Австралии в России Дж.Гатри из-за фейков о голосовании на президентских выборах в России. Об этом сообщили на официальном сайте министерства. «22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Дж.Гатри, которому был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Гатри был вызван из-за публикации в Telegram сообщений, ставящих под сомнение территориальную целостность РФ и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовили множество фейков накануне выборов президента России и во время голосования, стремясь запугать граждан. Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера», передает «Национальная служба новостей».