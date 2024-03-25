Полицейские эвакуировали свыше 200 автомобилей с улиц Кургана

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В основном, правила парковки нарушают в центре города Фото:

С курганских улиц с начала года эвакуировали 241 машину. Об этом рассказали сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.

«С начала года дорожными полицейскими выявлено 1012 нарушений. На специализированные стоянки эвакуированы 241 транспортное средство», — написано на сайте ведомства.

Большая часть нарушений зафиксирована в центральной части города. Водители оставляют свои автомобили с нарушением правил на улицах Ленина, Климова, Куйбышева и Гоголя. За три первых месяца этого года в Кургане эвакуировали 140 автомобилей.

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С курганских улиц с начала года эвакуировали 241 машину. Об этом рассказали сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. «С начала года дорожными полицейскими выявлено 1012 нарушений. На специализированные стоянки эвакуированы 241 транспортное средство», — написано на сайте ведомства. Большая часть нарушений зафиксирована в центральной части города. Водители оставляют свои автомобили с нарушением правил на улицах Ленина, Климова, Куйбышева и Гоголя. За три первых месяца этого года в Кургане эвакуировали 140 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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