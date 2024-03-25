Бразильские самолеты будут перевозить пассажиров из Волгограда в Пермь

Новая полетная программа перевозчика будет работать с конца апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиаперевозчик «Северный ветер» («Икар») с конца апреля запускает рейсы из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю на каждом из маршрутов. Эта информация размещена на сайте волгоградского аэропорта. Для этих целей будут использованы самолеты бразильского производства Embraer.

«Из аэропорта города Волгограда открываются новые маршруты. „Северный ветер“ („Икар“) будет выполнять новую полетную программу по трем направлениям: Казань, Оренбург и Пермь. Летать по маршрутам самолеты Embraer начнут с 30 апреля», — указано в сообщении.

Ранее представители «Икара» сообщали о возобновлении прямых перелетов между Пермью и Мурманском. Программа будет действовать до 24 октября.