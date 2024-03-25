25 марта 2024

Таджикская диаспора ограничила передвижение мигрантов по свердловским городам

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, душанбе, таджикистан
Рекомендации транслировали через генконсулов Фото:
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Мигрантам из Таджикистана рекомендовано не появляться на массовых мероприятиях на территории Свердловской области, а также не гулять по улицам после 22:00. Об этом URA.RU рассказал руководитель региональной «Ассоциации национально-культурных объединений», глава общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

«После ужасающей трагедии в „Крокус Сити Холл“ стало очевидным, что возможны провокации. Чтобы избежать каких-либо конфликтов, было решено донести до граждан Таджикистана некоторые установки. Мы просим не участвовать в массовых мероприятиях, не ходить толпами, не провоцировать и не отвечать на провокации. Также желательно не находиться на улицах после 22.00. В священный для мусульман Рамадан надо совершать дуа за погибших и пострадавших, проявлять милосердие и терпение», — отметил Мирзоев. По его словам, установка распространена по всем регионам через генконсулов. Ранее об этом же со ссылкой на источники сообщал telegram-канал Baza.

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Ограничительные меры вызваны терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта четверо ворвались на площадку перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять, а после подожгли комплекс. По последним данным, погибли 139 человек.

Обвиняемых — 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобиар Файзова (все — уроженцы Таджикистана) — заключили под стражу до 22 мая. Также арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые, как считают силовики, могут иметь отношение к организации теракта.

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Мигрантам из Таджикистана рекомендовано не появляться на массовых мероприятиях на территории Свердловской области, а также не гулять по улицам после 22:00. Об этом URA.RU рассказал руководитель региональной «Ассоциации национально-культурных объединений», глава общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев. «После ужасающей трагедии в „Крокус Сити Холл“ стало очевидным, что возможны провокации. Чтобы избежать каких-либо конфликтов, было решено донести до граждан Таджикистана некоторые установки. Мы просим не участвовать в массовых мероприятиях, не ходить толпами, не провоцировать и не отвечать на провокации. Также желательно не находиться на улицах после 22.00. В священный для мусульман Рамадан надо совершать дуа за погибших и пострадавших, проявлять милосердие и терпение», — отметил Мирзоев. По его словам, установка распространена по всем регионам через генконсулов. Ранее об этом же со ссылкой на источники сообщал telegram-канал Baza. Ограничительные меры вызваны терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта четверо ворвались на площадку перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять, а после подожгли комплекс. По последним данным, погибли 139 человек. Обвиняемых — 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобиар Файзова (все — уроженцы Таджикистана) — заключили под стражу до 22 мая. Также арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые, как считают силовики, могут иметь отношение к организации теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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