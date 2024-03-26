Бойцы расчищали минные поля, чтобы эвакуировать немецкую БМП
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские бойцы на авдеевском направлении заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ бросили боевую машину во время своей же контратаки.
«БМП Marder. <…> противник перешел в контратаку, и вот в одну такую контратаку была такая машина захвачена», — рассказал российский боец. Его слова передает МО РФ. Он добавил, что командир поручил бригаде эвакуировать машину с поля боя. Для этого пришлось разминировать поля по пути эвакуации. «Это первый и единственный у нас экземпляр данной машины», — уточнил военный.
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