Карта спецоперации на Украине 26 марта: ВС РФ заполучили немецкую БМП Marder

Минобороны РФ: российские бойцы захватили трофейную БМП Marder из Германии

26 марта 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ отбили у ВСУ тройную немецкую БМП Marder, уточнили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные заполучили первую немецкую трофейную БМП Marder. Украинские силы бросили технику во время собственной контратаки. Также ВС РФ продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Авдеевское направление Военные РФ из группировки «Юг» смогли заполучить БМП Marder. Это первая немецкая техника такого типа, которую российские бойцы смогли заполучить с поля боя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались провести контратаку на авдеевском направлении, однако были вынуждены сами эвакуироваться, так как не смогли справиться с управлением боевой машины и та застряла в грунте. На этом же фронтовом участке группировка солдат «Центр» при помощи залпового огня поразили опорный украинский пункт. Под удар попала техника ВСУ, также были ликвидированы солдаты личного состава, подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что удар корректировался при помощи беспилотника «Орлан-30». Также российские солдаты рассказали, что солдаты ВСУ активно используют растяжки в районе Авдеевки. Для разминирования российским бойцам приходится использовать роботизированный комплекс «Уран». Южнодонецкое направление Опорный пункт ВСУ был уничтожен при помощи бомбардировщика Су-34. Атака была произведена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские солдаты из группировки «Восток» также уничтожили опорный украинский пункт на южнодонецком направлении. Помимо этого продолжаются бои в районе Макаровка (ДНР). Херсонское направление На данном направлении российские солдаты активно используют беспилотники. Один из таких — БПЛА «Иванушка». Российские солдаты подчеркивают, что без дронов невозможно обойтись во время спецоперации на Украине. На них делается большой акцент. Солдаты ВСУ также активно задействуют беспилотники. Кроме того, расчетом РСЗО «Град» также был поражен пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра. Также продолжаются бои в районах населенного пункта Тягинка Херсонской области. Запорожское направление ВС РФ из группировки «Днепр» уничтожили скопление украинских сил в районе Веробовое. В атаке участвовал расчет РСЗО «Град». Отмечается, что один такой залповый удар поражает территорию площадью до 14 гектаров. Также проходят бои в районе Работино, Нестерянка и Малиновка и Старомайорское Запорожской области. Артемовское направление Российский десант уничтожил украинскую технику в районе Часов Яра. Продолжается наступление российских солдат на данном направлении. Белгородская область Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 украинских воздушных целей. Губернатор региона Вячеслав Гладков также подчеркнул, что в ходе атаки противника два человека пострадали в районе поселка Дубовое. В Минобороны РФ также рассказали, что ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град», которая наносила удары по приграничной Белгородской области. Купянское направление На этом участке проходят бои между ВСУ и ВС РФ в районе Синьковки. Украина потеряла до 20 человек за сутки. Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные заполучили первую немецкую трофейную БМП Marder. Украинские силы бросили технику во время собственной контратаки. Также ВС РФ продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Военные РФ из группировки «Юг» смогли заполучить БМП Marder. Это первая немецкая техника такого типа, которую российские бойцы смогли заполучить с поля боя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались провести контратаку на авдеевском направлении, однако были вынуждены сами эвакуироваться, так как не смогли справиться с управлением боевой машины и та застряла в грунте. На этом же фронтовом участке группировка солдат «Центр» при помощи залпового огня поразили опорный украинский пункт. Под удар попала техника ВСУ, также были ликвидированы солдаты личного состава, подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что удар корректировался при помощи беспилотника «Орлан-30». Также российские солдаты рассказали, что солдаты ВСУ активно используют растяжки в районе Авдеевки. Для разминирования российским бойцам приходится использовать роботизированный комплекс «Уран». Опорный пункт ВСУ был уничтожен при помощи бомбардировщика Су-34. Атака была произведена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские солдаты из группировки «Восток» также уничтожили опорный украинский пункт на южнодонецком направлении. Помимо этого продолжаются бои в районе Макаровка (ДНР). На данном направлении российские солдаты активно используют беспилотники. Один из таких — БПЛА «Иванушка». Российские солдаты подчеркивают, что без дронов невозможно обойтись во время спецоперации на Украине. На них делается большой акцент. Солдаты ВСУ также активно задействуют беспилотники. Кроме того, расчетом РСЗО «Град» также был поражен пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра. Также продолжаются бои в районах населенного пункта Тягинка Херсонской области. ВС РФ из группировки «Днепр» уничтожили скопление украинских сил в районе Веробовое. В атаке участвовал расчет РСЗО «Град». Отмечается, что один такой залповый удар поражает территорию площадью до 14 гектаров. Также проходят бои в районе Работино, Нестерянка и Малиновка и Старомайорское Запорожской области. Российский десант уничтожил украинскую технику в районе Часов Яра. Продолжается наступление российских солдат на данном направлении. Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 украинских воздушных целей. Губернатор региона Вячеслав Гладков также подчеркнул, что в ходе атаки противника два человека пострадали в районе поселка Дубовое. В Минобороны РФ также рассказали, что ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град», которая наносила удары по приграничной Белгородской области. На этом участке проходят бои между ВСУ и ВС РФ в районе Синьковки. Украина потеряла до 20 человек за сутки.