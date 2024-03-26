ГД примет жесткие меры против мигрантов после теракта в «Крокусе»

ГД предлагает оперативно депортировать из России иностранцев-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства, сообщает telegram-канал Mash. Совещание пройдет в закрытом режиме.

«Депутаты Госдумы обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности — из-за теракта в «Крокусе», — сообщает Mash. По информации канала, совещание пройдет в закрытом режиме.

В Госдуме предлагают провести ревизию данных всех иностранных специалистов, оперативно депортировать тех, у кого истек срок пребывания на территории России. Также предлагается повторно проверить каждого, кому выдали российский паспорт за последние пять лет.

Также предлагается переподготовить сотрудников ЧОПов, обучить их базовым навыкам противодействия вторжению террористов. «По словам депутата Дмитрия Гусева, в планах ГД обсудить и законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства, сообщает telegram-канал Mash. Совещание пройдет в закрытом режиме. «Депутаты Госдумы обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности — из-за теракта в «Крокусе», — сообщает Mash. По информации канала, совещание пройдет в закрытом режиме. В Госдуме предлагают провести ревизию данных всех иностранных специалистов, оперативно депортировать тех, у кого истек срок пребывания на территории России. Также предлагается повторно проверить каждого, кому выдали российский паспорт за последние пять лет. Также предлагается переподготовить сотрудников ЧОПов, обучить их базовым навыкам противодействия вторжению террористов. «По словам депутата Дмитрия Гусева, в планах ГД обсудить и законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства», — пишет канал. Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...