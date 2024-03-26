Общество ГД примет жесткие меры против мигрантов после теракта в «Крокусе» ГД предлагает оперативно депортировать из России иностранцев-нелегалов 26 марта 2024 в 11:12 Размер текста - 17 + В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства, сообщает telegram-канал Mash. Совещание пройдет в закрытом режиме. «Депутаты Госдумы обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности — из-за теракта в «Крокусе», — сообщает Mash. По информации канала, совещание пройдет в закрытом режиме. В Госдуме предлагают провести ревизию данных всех иностранных специалистов, оперативно депортировать тех, у кого истек срок пребывания на территории России. Также предлагается повторно проверить каждого, кому выдали российский паспорт за последние пять лет. Также предлагается переподготовить сотрудников ЧОПов, обучить их базовым навыкам противодействия вторжению террористов. «По словам депутата Дмитрия Гусева, в планах ГД обсудить и законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства», — пишет канал. Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Госдуме РФ обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства, сообщает telegram-канал Mash. Совещание пройдет в закрытом режиме. «Депутаты Госдумы обсудят ужесточение миграционной политики и мер безопасности — из-за теракта в «Крокусе», — сообщает Mash. По информации канала, совещание пройдет в закрытом режиме. В Госдуме предлагают провести ревизию данных всех иностранных специалистов, оперативно депортировать тех, у кого истек срок пребывания на территории России. Также предлагается повторно проверить каждого, кому выдали российский паспорт за последние пять лет. Также предлагается переподготовить сотрудников ЧОПов, обучить их базовым навыкам противодействия вторжению террористов. «По словам депутата Дмитрия Гусева, в планах ГД обсудить и законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства», — пишет канал. Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям