В курганской школе нашли антисанитарию в туалетах

Прокуратура Курганской области нашла нарушения в работе школы и техникума в Альменевском муниципальном округе. Это заметили во время визита зампрокурора Алексея Волкова. Информация о нарушениях сообщается на сайте курганской прокуратуры.
«В ходе визита проверено соблюдение требований законодательства в Альменевской средней общеобразовательной школе» и Альменевском аграрно-технологическом техникуме, условия обучения учащихся и проживания в общежитии техникума. По результатам в столовой, санитарных узлах школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — указано на сайте ведомства.
Во время осмотра агро-технологического техникума заметили нарушения в жилищно-бытовых условиях для студентов. Прокуратура выявила, что в части жилых помещений мебель находится в ветхом состоянии. На основании нарушений, сотрудники ведомства вынесли руководителям школы и техникума представления. Устранение недостатков в учебных заведениях поставлено на контроль.
Ранее URA.RU писало, что заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Позднее нарушения устранили.
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