25 марта 2024

В курганской школе нашли антисанитарию в туалетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая. Курган, макароны, общепит, школьная еда, котлеты, еда, питание, столовая
В двух учебных заведениях в Альменево нашли нарушения Фото:

Прокуратура Курганской области нашла нарушения в работе школы и техникума в Альменевском муниципальном округе. Это заметили во время визита зампрокурора Алексея Волкова. Информация о нарушениях сообщается на сайте курганской прокуратуры.

«В ходе визита проверено соблюдение требований законодательства в Альменевской средней общеобразовательной школе» и Альменевском аграрно-технологическом техникуме, условия обучения учащихся и проживания в общежитии техникума. По результатам в столовой, санитарных узлах школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — указано на сайте ведомства.

Во время осмотра агро-технологического техникума заметили нарушения в жилищно-бытовых условиях для студентов. Прокуратура выявила, что в части жилых помещений мебель находится в ветхом состоянии. На основании нарушений, сотрудники ведомства вынесли руководителям школы и техникума представления. Устранение недостатков в учебных заведениях поставлено на контроль.

Ранее URA.RU писало, что заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Позднее нарушения устранили.

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Прокуратура Курганской области нашла нарушения в работе школы и техникума в Альменевском муниципальном округе. Это заметили во время визита зампрокурора Алексея Волкова. Информация о нарушениях сообщается на сайте курганской прокуратуры. «В ходе визита проверено соблюдение требований законодательства в Альменевской средней общеобразовательной школе» и Альменевском аграрно-технологическом техникуме, условия обучения учащихся и проживания в общежитии техникума. По результатам в столовой, санитарных узлах школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — указано на сайте ведомства. Во время осмотра агро-технологического техникума заметили нарушения в жилищно-бытовых условиях для студентов. Прокуратура выявила, что в части жилых помещений мебель находится в ветхом состоянии. На основании нарушений, сотрудники ведомства вынесли руководителям школы и техникума представления. Устранение недостатков в учебных заведениях поставлено на контроль. Ранее URA.RU писало, что заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Позднее нарушения устранили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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