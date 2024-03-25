Курганские силовики нашли коррупционеров в сфере нацпроектов

26 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

УМВД задокументировало 10 тяжких коррупционных преступлений по нацпроектам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскими силовыми органами были выявлены тяжелые коррупционные преступления, по которым заведено 10 уголовных дел. Все данные преступления относятся к коррупции в сфере национальных проектов. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов депутатам Курганской областной думы на заседании по экономической политике, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Активно велась работа по пресечению коррупционных преступлений в сфере реализации национальных проектов. В результате задокументировано 10 тяжких уголовных деяний, что значительно превышает результаты 2022 года», — рассказал начальник курганского УМВД Свинов. Также Свинов сообщил, что уголовные дела по тяжким и особо тяжким экономическим коррупционным преступлениям направлены в отношении 167 преступников. Он отметил, что этот показатель выше на 30%, чем в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики выявили преступную группу, управляемую из Турции. На 10 преступников были заведены уголовные дела по незаконному обороту наркотиков, после чего они понесли серьезное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганскими силовыми органами были выявлены тяжелые коррупционные преступления, по которым заведено 10 уголовных дел. Все данные преступления относятся к коррупции в сфере национальных проектов. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов депутатам Курганской областной думы на заседании по экономической политике, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Активно велась работа по пресечению коррупционных преступлений в сфере реализации национальных проектов. В результате задокументировано 10 тяжких уголовных деяний, что значительно превышает результаты 2022 года», — рассказал начальник курганского УМВД Свинов. Также Свинов сообщил, что уголовные дела по тяжким и особо тяжким экономическим коррупционным преступлениям направлены в отношении 167 преступников. Он отметил, что этот показатель выше на 30%, чем в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики выявили преступную группу, управляемую из Турции. На 10 преступников были заведены уголовные дела по незаконному обороту наркотиков, после чего они понесли серьезное наказание.