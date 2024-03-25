25 марта 2024

Генерал УМВД Свинов рассказал про уголовное дело банды, управляемой из Турции

Курганские полицейские раскрыли преступное сообщество, управляемое из Турции
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УМВД. Курган, свинов дмитрий
Генерал УМВД Дмитрий Свинов отчитался о работе перед депутатами Фото:

Курганские полицейские выявили преступную группу наркоторговцев, управляемую из Турции. Уголовное дело в отношении членом сообщества рассмотрел суд и они понесли серьезное наказание, рассказал начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов депутатам Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«В сентябре прошлого года направлено в суд уголовное дело по ч.2ст 210 УК РФ — „создание и участие в преступном сообществе“ по факту участия 10 граждан Узбекистана в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступное сообщество работало по всему Уральскому федеральному округу, управлялось из Турции. Благодаря качественной работе оперативных сотрудников удалось пресечь преступную деятельность и все лица понесли крайне серьезную ответственность за совершенные ими преступления», — рассказал Свинов.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской полиции в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно преступное сообщество, которые поставляли наркотики в регион. Всего за год полицейские выявили 1306 наркопреступлений. Также курганские полицейские задержали иностранца-наркоторговца с поличным.

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Курганские полицейские выявили преступную группу наркоторговцев, управляемую из Турции. Уголовное дело в отношении членом сообщества рассмотрел суд и они понесли серьезное наказание, рассказал начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов депутатам Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «В сентябре прошлого года направлено в суд уголовное дело по ч.2ст 210 УК РФ — „создание и участие в преступном сообществе“ по факту участия 10 граждан Узбекистана в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступное сообщество работало по всему Уральскому федеральному округу, управлялось из Турции. Благодаря качественной работе оперативных сотрудников удалось пресечь преступную деятельность и все лица понесли крайне серьезную ответственность за совершенные ими преступления», — рассказал Свинов. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской полиции в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно преступное сообщество, которые поставляли наркотики в регион. Всего за год полицейские выявили 1306 наркопреступлений. Также курганские полицейские задержали иностранца-наркоторговца с поличным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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