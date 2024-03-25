25 марта 2024

Курганские депутаты назначили нового омбудсмена по правам человека. Инсайд URA.RU подтвердился

Новым курганским омбудсменом по правам человека стала Алена Лопатина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, лопатина алена
Лопатина стала омбудсменом по правам человека в Курганской области Фото:

Уполномоченным по правам человека в Курганской области стала Алена Лопатина. Ее кандидатуру утвердили депутаты. Об это сообщает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы.

«О назначении уполномоченного по правам человека. Внесена кандидатура Лопатиной Алены Евгеньевны. Данная кандидатура соответствует установленным требованиям, а также согласована уполномоченным по правам человека России», — отчитался депутат облдумы Федор Ярославцев. За Лопатину проголосовало 28 депутатов. Против ее кандидатуры проголосовал один депутат.

Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина должна была заменить Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Ее переход на новую должность был согласован.

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Уполномоченным по правам человека в Курганской области стала Алена Лопатина. Ее кандидатуру утвердили депутаты. Об это сообщает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы. «О назначении уполномоченного по правам человека. Внесена кандидатура Лопатиной Алены Евгеньевны. Данная кандидатура соответствует установленным требованиям, а также согласована уполномоченным по правам человека России», — отчитался депутат облдумы Федор Ярославцев. За Лопатину проголосовало 28 депутатов. Против ее кандидатуры проголосовал один депутат. Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина должна была заменить Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Ее переход на новую должность был согласован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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