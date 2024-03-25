Уполномоченным по правам человека в Курганской области стала Алена Лопатина. Ее кандидатуру утвердили депутаты. Об это сообщает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы.
«О назначении уполномоченного по правам человека. Внесена кандидатура Лопатиной Алены Евгеньевны. Данная кандидатура соответствует установленным требованиям, а также согласована уполномоченным по правам человека России», — отчитался депутат облдумы Федор Ярославцев. За Лопатину проголосовало 28 депутатов. Против ее кандидатуры проголосовал один депутат.
Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина должна была заменить Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Ее переход на новую должность был согласован.
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