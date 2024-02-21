Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина заменит Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями.
«Ее переход на новую должность уже согласован», — рассказали источники, при этом, они пока затрудняются ответить, кто займет ее место. Сама Лопатина отказалась комментировать URA.RU эту информацию.
Лопатина в должности уполномоченного при губернаторе Курганской области работает с 2010 года. В регионе она стала первым детским омбудсменом. Ранее появилась информация, что в ближайшее время Шалютин покинет должность уполномоченного.
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