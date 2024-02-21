21 февраля 2024

Курганский детский омбудсмен Лопатина перейдет на новую должность. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, лопатина алена
По данным источников, Алена Лопатина займет пост уполномоченного по правам человека Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина заменит Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями.

«Ее переход на новую должность уже согласован», — рассказали источники, при этом, они пока затрудняются ответить, кто займет ее место. Сама Лопатина отказалась комментировать URA.RU эту информацию.

Лопатина в должности уполномоченного при губернаторе Курганской области работает с 2010 года. В регионе она стала первым детским омбудсменом. Ранее появилась информация, что в ближайшее время Шалютин покинет должность уполномоченного.

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Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина заменит Бориса Шалютина на посту регионального уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Ее переход на новую должность уже согласован», — рассказали источники, при этом, они пока затрудняются ответить, кто займет ее место. Сама Лопатина отказалась комментировать URA.RU эту информацию. Лопатина в должности уполномоченного при губернаторе Курганской области работает с 2010 года. В регионе она стала первым детским омбудсменом. Ранее появилась информация, что в ближайшее время Шалютин покинет должность уполномоченного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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