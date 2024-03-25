В курганском округе разваливается местный пожарный пост со спецтехникой. Фото, видео

26 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

По данным курганских групп, пожарные в селе Звериноголовского округа находятся в плохих условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году В селе Озерное Звериноголовского округа (Курганская область) пожарный муниципальный пост находится в плохом состоянии, а служебная машина является старой и имеет проблемы с запуском. Информация об этом распространяется в соцсетях и мессенджерах местных групп региона. «Работать опасно. Прошу обратить внимание на состояние пожарного поста в с. Озëрное Звериноголовского округа. Состояние ужасное. Пожарные работают в невыносимых, опасных для жизни условиях. Крыша гнилая и в дырах, печь развалилась. <…> Cлужебная машина старая и часто не заводится», — ссылается на слова подписчика в telegram-канале «Короче, Курган». Также, по словам читателя, которые приводит канал, в здании разваливается стена, а из-за того, что закончились дрова, пожарные, якобы, сутками вынуждены находиться в холодном помещении. Корреспондент URA.RU несколько раз пытался связаться с главой округа Мариной Панкратовой по номеру телефона, указанному на официальном сайте муниципального образования для уточнения информации по теме. На звонок ответили работники приемной главы, в которой журналисту сообщили, что Панкратова в данный момент находится на рабочем выезде. Ранее URA.RU писало, что пожарные муниципального поста в Кетовском округе, находящиеся в подчинении у администрации округа, жаловались на плохое состояние пожарных машин и один комплект одежды на несколько смен. Также они опасались повторения масштабных пожаров весной. Однако, глава округа Олег Язовских заявил, что все вопросы, касающиеся пожарных постов и спецтехники немедленно приводятся в норму, когда об этом становится известно. По данным подписчика «Короче, Курган», пожарные работают в опасных для жизни условиях Паблик «Короче, Курган». Крыша пожарного поста, по данным с канала, находится в плохом состоянии Паблик «Короче, Курган». Пожарная часть находится в разваливающемся состоянии Паблик «Короче, Курган». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Озерное Звериноголовского округа (Курганская область) пожарный муниципальный пост находится в плохом состоянии, а служебная машина является старой и имеет проблемы с запуском. Информация об этом распространяется в соцсетях и мессенджерах местных групп региона. «Работать опасно. Прошу обратить внимание на состояние пожарного поста в с. Озëрное Звериноголовского округа. Состояние ужасное. Пожарные работают в невыносимых, опасных для жизни условиях. Крыша гнилая и в дырах, печь развалилась. <…> Cлужебная машина старая и часто не заводится», — ссылается на слова подписчика в telegram-канале «Короче, Курган». Также, по словам читателя, которые приводит канал, в здании разваливается стена, а из-за того, что закончились дрова, пожарные, якобы, сутками вынуждены находиться в холодном помещении. Корреспондент URA.RU несколько раз пытался связаться с главой округа Мариной Панкратовой по номеру телефона, указанному на официальном сайте муниципального образования для уточнения информации по теме. На звонок ответили работники приемной главы, в которой журналисту сообщили, что Панкратова в данный момент находится на рабочем выезде. Ранее URA.RU писало, что пожарные муниципального поста в Кетовском округе, находящиеся в подчинении у администрации округа, жаловались на плохое состояние пожарных машин и один комплект одежды на несколько смен. Также они опасались повторения масштабных пожаров весной. Однако, глава округа Олег Язовских заявил, что все вопросы, касающиеся пожарных постов и спецтехники немедленно приводятся в норму, когда об этом становится известно.