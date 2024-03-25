Депутаты гордумы Челябинска приняли отчет мэра Котовой. Видео

26 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Работу мэрии по итогам 2023 года признали удовлетворительной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Челябинской городской думы 26 марта приняли отчет мэра Натальи Котовой по работе администрации города за 2023 год и признали его удовлетворительным. За такое решение проголосовали 38 парламентариев из 42, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Сегодня работа налажена и это было подтверждено населением при выборе президента. Мы, практически, лидеры в РФ по итогам выборной компании», — заявил депутат гордумы Рафаил (Аркадий) Шафигулин. За принятие отчета проголосовали 38 депутатов, четверо воздержались. В своем докладе Котова подчеркнула, что приоритетным направлением было улучшение качества жизни челябинцев и помощь семьям участников СВО. Глава города уточнила, что более 71% бюджета в 2023 году было направлено на социальные нужды. В том числе на обустройство 131 двора Челябинска потратили 44,8 миллиардов рублей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили еще 54 двора и восемь скверов, по программе инициативного бюджетирования были направили средства еще на 112 участков. За год в городе отремонтировали 911 тысяч и построили 55,4 тысяч квадратных метров дорог. Среди образовательных объектов провели капитальный ремонт 56 зданий и благоустроили территории 11 учреждений. На материально-техническую базу школ и детсадов направили 229,7 миллионов рублей, отметила Котова. Мэр отметила, что взыскания с подрядчиков, по вине которых произошел снежный коллапс в Челябинске, помогут предотвратить ситуацию в 2024 году. Общая сумма штрафов составила более 200 миллионов рублей. В планах администрации продолжить в 2024 году работу над созданием велодорожек. Также планируется создать инклюзивный пляж на базе озера Смолино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Челябинской городской думы 26 марта приняли отчет мэра Натальи Котовой по работе администрации города за 2023 год и признали его удовлетворительным. За такое решение проголосовали 38 парламентариев из 42, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Сегодня работа налажена и это было подтверждено населением при выборе президента. Мы, практически, лидеры в РФ по итогам выборной компании», — заявил депутат гордумы Рафаил (Аркадий) Шафигулин. За принятие отчета проголосовали 38 депутатов, четверо воздержались. В своем докладе Котова подчеркнула, что приоритетным направлением было улучшение качества жизни челябинцев и помощь семьям участников СВО. Глава города уточнила, что более 71% бюджета в 2023 году было направлено на социальные нужды. В том числе на обустройство 131 двора Челябинска потратили 44,8 миллиардов рублей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили еще 54 двора и восемь скверов, по программе инициативного бюджетирования были направили средства еще на 112 участков. За год в городе отремонтировали 911 тысяч и построили 55,4 тысяч квадратных метров дорог. Среди образовательных объектов провели капитальный ремонт 56 зданий и благоустроили территории 11 учреждений. На материально-техническую базу школ и детсадов направили 229,7 миллионов рублей, отметила Котова. Мэр отметила, что взыскания с подрядчиков, по вине которых произошел снежный коллапс в Челябинске, помогут предотвратить ситуацию в 2024 году. Общая сумма штрафов составила более 200 миллионов рублей. В планах администрации продолжить в 2024 году работу над созданием велодорожек. Также планируется создать инклюзивный пляж на базе озера Смолино.