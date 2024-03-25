В здание курганского правительства вложат миллионы для большей безопасности

26 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В курганском правительстве заменят пожарную сигнализацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области ищут подрядчика, который сможет провести капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в здании правительства. На замену оборудования планируется потратить более семи миллионов рублей. Данные появились на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт пожарной сигнализации (монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», — говорится в описании закупки. Начальная цена контракта 7 млн 831 тыс. 660 рублей. В проекте контракта указано, что местом выполнения работа является здание по улице Гоголя, 56 в Кургане, где располагается правительство региона. Выбор подрядчика намечен на 4 апреля. Указано, что после установки всех элементов сигнализации и систем оповещения, подрядчик должен будет проверить работоспособность оборудования. Демонтировать старые оповещали можно только после безошибочной работы новой сигнализации. Заказчик, которым выступает центр закупок и бухучета Курганской области, информирует, что работы должны быть завершены до 31 августа 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что не всем курганским школам хватило средств на установку комплексов пожарной сигнализации. Средняя стоимость установки составляет три миллиона рублей. Однако большим школам и гимназиям данной суммы не хватает. Руководители учреждений обратились к депутатам о выделении дополнительных денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ищут подрядчика, который сможет провести капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в здании правительства. На замену оборудования планируется потратить более семи миллионов рублей. Данные появились на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт пожарной сигнализации (монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», — говорится в описании закупки. Начальная цена контракта 7 млн 831 тыс. 660 рублей. В проекте контракта указано, что местом выполнения работа является здание по улице Гоголя, 56 в Кургане, где располагается правительство региона. Выбор подрядчика намечен на 4 апреля. Указано, что после установки всех элементов сигнализации и систем оповещения, подрядчик должен будет проверить работоспособность оборудования. Демонтировать старые оповещали можно только после безошибочной работы новой сигнализации. Заказчик, которым выступает центр закупок и бухучета Курганской области, информирует, что работы должны быть завершены до 31 августа 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что не всем курганским школам хватило средств на установку комплексов пожарной сигнализации. Средняя стоимость установки составляет три миллиона рублей. Однако большим школам и гимназиям данной суммы не хватает. Руководители учреждений обратились к депутатам о выделении дополнительных денег.