25 марта 2024

В Кургане обсуждают наказание для бывшего мэра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
По данным источников URA.RU, в мэрии обсуждают наказание для экс-мэра Елены Ситниковой в виде штрафа Фото:
новость из сюжета
В Кургане задержана мэр Ситникова

В Кургане обсуждают, что бывшей главе города Елене Ситниковой, которую следователи СКР подозревают в халатности, может грозить штраф вместо обязательных работ. При этом источники URA.RU, близкие к местным властям, считают, что такие слухи распространяются специально, чтобы не испугать возможного кандидата на пост мэра, которого в городе не могут выбрать с 10 января.

«В мэрии обсуждают, что Ситниковой грозит только штраф по уголовному делу за халатность, а реального наказания в виде принудительных работ удастся избежать. Дело может быть связано с пожарами, произошедшими в мае 2023 года, когда погибло 11 человек. Однако информация может специально подаваться в таком ключе, чтобы не отпугнуть кандидатов на место мэра», — отмечают источники.

Как подчеркивают инсайдеры, только суд может определить меру наказания для мэра, но пока обвинительное заключение в отношении экс-главы не поступало. Наказание по вменяемой Ситниковой статье (часть 3 статьи 293 УК РФ — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц) — это принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее URA.RU писало, что депутаты поддержали решение Ситниковой уйти в отставку 10 января. Экс-мэр руководила Курганом с 2021 года. 26 декабря 2023 года ее задержали следователи СКР по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. В тот же вечер ее отпустили, но обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ранее московские следователи занимались поиском виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. Обязанности главы с момента отставки исполняет Анастасия Аргышева, которая также является одним из трех кандидатов на пост мэра.

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В Кургане обсуждают, что бывшей главе города Елене Ситниковой, которую следователи СКР подозревают в халатности, может грозить штраф вместо обязательных работ. При этом источники URA.RU, близкие к местным властям, считают, что такие слухи распространяются специально, чтобы не испугать возможного кандидата на пост мэра, которого в городе не могут выбрать с 10 января. «В мэрии обсуждают, что Ситниковой грозит только штраф по уголовному делу за халатность, а реального наказания в виде принудительных работ удастся избежать. Дело может быть связано с пожарами, произошедшими в мае 2023 года, когда погибло 11 человек. Однако информация может специально подаваться в таком ключе, чтобы не отпугнуть кандидатов на место мэра», — отмечают источники. Как подчеркивают инсайдеры, только суд может определить меру наказания для мэра, но пока обвинительное заключение в отношении экс-главы не поступало. Наказание по вменяемой Ситниковой статье (часть 3 статьи 293 УК РФ — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц) — это принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ранее URA.RU писало, что депутаты поддержали решение Ситниковой уйти в отставку 10 января. Экс-мэр руководила Курганом с 2021 года. 26 декабря 2023 года ее задержали следователи СКР по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. В тот же вечер ее отпустили, но обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ранее московские следователи занимались поиском виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. Обязанности главы с момента отставки исполняет Анастасия Аргышева, которая также является одним из трех кандидатов на пост мэра.
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