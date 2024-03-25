В Екатеринбурге по итогам 2023 года средняя заработная плата выросла на 16,5% до 84,6 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата.
«Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей», — передает telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат. В целом по России средний заработок вырос на 12,8% и составляет 73,7 тысячи рублей.
В Перми средние зарплаты выросли до 74,4 тысячи рублей (+16,8%). В Челябинске этот показатель достиг уровня в 68,7 тысячи рублей (+19,7%).
Порядка 87% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 тысяч рублей. Большинство горожан хотят зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.
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