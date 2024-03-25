Средняя зарплата в Екатеринбурге выросла до 84 тысяч рублей. Инфографика

26 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Рост зарплат в столице Урала составил 16,5% Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Екатеринбурге по итогам 2023 года средняя заработная плата выросла на 16,5% до 84,6 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей», — передает telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат. В целом по России средний заработок вырос на 12,8% и составляет 73,7 тысячи рублей. В Перми средние зарплаты выросли до 74,4 тысячи рублей (+16,8%). В Челябинске этот показатель достиг уровня в 68,7 тысячи рублей (+19,7%). Порядка 87% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 тысяч рублей. Большинство горожан хотят зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Инфографика: telegram-канал Reburg Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по итогам 2023 года средняя заработная плата выросла на 16,5% до 84,6 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей», — передает telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат. В целом по России средний заработок вырос на 12,8% и составляет 73,7 тысячи рублей. В Перми средние зарплаты выросли до 74,4 тысячи рублей (+16,8%). В Челябинске этот показатель достиг уровня в 68,7 тысячи рублей (+19,7%). Порядка 87% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 тысяч рублей. Большинство горожан хотят зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.