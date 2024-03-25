25 марта 2024

Средняя зарплата в Екатеринбурге выросла до 84 тысяч рублей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост зарплат в столице Урала составил 16,5% Фото:

В Екатеринбурге по итогам 2023 года средняя заработная плата выросла на 16,5% до 84,6 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей», — передает telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат. В целом по России средний заработок вырос на 12,8% и составляет 73,7 тысячи рублей.

В Перми средние зарплаты выросли до 74,4 тысячи рублей (+16,8%). В Челябинске этот показатель достиг уровня в 68,7 тысячи рублей (+19,7%).

Порядка 87% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 тысяч рублей. Большинство горожан хотят зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.

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В Екатеринбурге по итогам 2023 года средняя заработная плата выросла на 16,5% до 84,6 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей», — передает telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат. В целом по России средний заработок вырос на 12,8% и составляет 73,7 тысячи рублей. В Перми средние зарплаты выросли до 74,4 тысячи рублей (+16,8%). В Челябинске этот показатель достиг уровня в 68,7 тысячи рублей (+19,7%). Порядка 87% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 тысяч рублей. Большинство горожан хотят зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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