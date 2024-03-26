В тюменском вузе уволили сотрудницу-взяточницу

В Тюменском индустриальном университете уволили доцента, взявшую взятку

27 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Женщина покинула место работы еще до того, как в вузе узнали о ее коррупционном поступке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доцент Тюменского индустриального университета, взявшая взятку от студента за проставление ему экзамена, была уволена из вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТИУ. Женщина сама пожелала оставить работу в образовательном учреждении. «В университет поступило представление из регионального управления следственного комитета. В нем было сказано, что обучающийся ТИУ через двух посредников передал доценту одной из кафедр взятку за незаконные действия в виде проставления положительной оценки за успешную сдачу экзамена. На момент поступления представления сотрудница уже два месяца не работала в университете. Она была уволена по собственному желанию», — рассказали в ТИУ. Как ранее писало URA.RU, доцент ТИУ получила от студента 2 500 рублей, после чего указала в ведомости, что он успешно сдал экзамен. При этом первому посреднику в этой цепочке молодой человек заплатил 15 000 рублей, большую часть из которых тот оставил себе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доцент Тюменского индустриального университета, взявшая взятку от студента за проставление ему экзамена, была уволена из вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТИУ. Женщина сама пожелала оставить работу в образовательном учреждении. «В университет поступило представление из регионального управления следственного комитета. В нем было сказано, что обучающийся ТИУ через двух посредников передал доценту одной из кафедр взятку за незаконные действия в виде проставления положительной оценки за успешную сдачу экзамена. На момент поступления представления сотрудница уже два месяца не работала в университете. Она была уволена по собственному желанию», — рассказали в ТИУ. Как ранее писало URA.RU, доцент ТИУ получила от студента 2 500 рублей, после чего указала в ведомости, что он успешно сдал экзамен. При этом первому посреднику в этой цепочке молодой человек заплатил 15 000 рублей, большую часть из которых тот оставил себе.