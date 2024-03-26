26 марта 2024

В тюменском вузе уволили сотрудницу-взяточницу

В Тюменском индустриальном университете уволили доцента, взявшую взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Женщина покинула место работы еще до того, как в вузе узнали о ее коррупционном поступке Фото:

Доцент Тюменского индустриального университета, взявшая взятку от студента за проставление ему экзамена, была уволена из вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТИУ. Женщина сама пожелала оставить работу в образовательном учреждении.

«В университет поступило представление из регионального управления следственного комитета. В нем было сказано, что обучающийся ТИУ через двух посредников передал доценту одной из кафедр взятку за незаконные действия в виде проставления положительной оценки за успешную сдачу экзамена. На момент поступления представления сотрудница уже два месяца не работала в университете. Она была уволена по собственному желанию», — рассказали в ТИУ.

Как ранее писало URA.RU, доцент ТИУ получила от студента 2 500 рублей, после чего указала в ведомости, что он успешно сдал экзамен. При этом первому посреднику в этой цепочке молодой человек заплатил 15 000 рублей, большую часть из которых тот оставил себе.

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Доцент Тюменского индустриального университета, взявшая взятку от студента за проставление ему экзамена, была уволена из вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТИУ. Женщина сама пожелала оставить работу в образовательном учреждении. «В университет поступило представление из регионального управления следственного комитета. В нем было сказано, что обучающийся ТИУ через двух посредников передал доценту одной из кафедр взятку за незаконные действия в виде проставления положительной оценки за успешную сдачу экзамена. На момент поступления представления сотрудница уже два месяца не работала в университете. Она была уволена по собственному желанию», — рассказали в ТИУ. Как ранее писало URA.RU, доцент ТИУ получила от студента 2 500 рублей, после чего указала в ведомости, что он успешно сдал экзамен. При этом первому посреднику в этой цепочке молодой человек заплатил 15 000 рублей, большую часть из которых тот оставил себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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