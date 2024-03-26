26 марта 2024

Где и какие дороги построят в Тюменской области. Инфографика

В Тюменской области построят семь новых дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, щебень, дорога, 16 микрорайон, заозерный
Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов Фото:

В Тюменской области построят вторую объездную, развязки в районе Дударева и на Червишевском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов.

По данным ГУС, в регионе планируют приступить к строительству семи крупных дорог. В Тюменской области появятся:

  • объездная — второе транспортное кольцо от трассы «Тюмень-Боровский-Богандинский» до дороги «Екатеринбург-Тюмень»;
  • развязка в районе Дударева — на примыкании Сергея Джанбровского к дороге «Екатеринбург-Тюмень»;
  • развязка в районе Воронинских горок — на пересечении объездной с проездом Воронинские горки;
  • улица Мельникайте — на участке от Федюнинского до Червишевского тракта;
  • дорога — обход д. Ожогина;
  • дорога — от развязки на Червишевском тракте до Фармана Салманова;
  • также запланирована реконструкция и строительство участков Старомосковского тракта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые площадки появятся в 2024 и 2025 годах.

Фото:

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В Тюменской области построят вторую объездную, развязки в районе Дударева и на Червишевском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов. По данным ГУС, в регионе планируют приступить к строительству семи крупных дорог. В Тюменской области появятся: Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые площадки появятся в 2024 и 2025 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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