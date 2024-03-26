В Тюменской области построят семь новых дорог

Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области построят вторую объездную, развязки в районе Дударева и на Червишевском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов.

По данным ГУС, в регионе планируют приступить к строительству семи крупных дорог. В Тюменской области появятся:

объездная — второе транспортное кольцо от трассы «Тюмень-Боровский-Богандинский» до дороги «Екатеринбург-Тюмень»;

развязка в районе Дударева — на примыкании Сергея Джанбровского к дороге «Екатеринбург-Тюмень»;

развязка в районе Воронинских горок — на пересечении объездной с проездом Воронинские горки;

улица Мельникайте — на участке от Федюнинского до Червишевского тракта;

дорога — обход д. Ожогина;

дорога — от развязки на Червишевском тракте до Фармана Салманова;

также запланирована реконструкция и строительство участков Старомосковского тракта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые площадки появятся в 2024 и 2025 годах.

Фото: URA.RU