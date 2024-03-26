Конституционный суд РФ готов рассмотреть отмену смертной казни после теракта в «Крокусе»

Конституционный суд РФ обсудит отмену смертной казни после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

КС РФ не прокомментировал постановление о моратории на смертную казнь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Конституционный суд России отказался от комментариев о решении введения моратория на применение смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба суда. Однако там отметили, что вопрос об отмене смертной казни будет рассмотрен. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — сообщила пресс-служба. Слова передает Интерфакс. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших., передает RT. Минздрав Подмосковья отметил, что при теракте пострадал 121 человек, сообщает телеканал 360. Многие политики стали выступать за отмену моратория на смертную казнь. Например, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конституционный суд России отказался от комментариев о решении введения моратория на применение смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба суда. Однако там отметили, что вопрос об отмене смертной казни будет рассмотрен. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — сообщила пресс-служба. Слова передает Интерфакс. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших., передает RT. Минздрав Подмосковья отметил, что при теракте пострадал 121 человек, сообщает телеканал 360. Многие политики стали выступать за отмену моратория на смертную казнь. Например, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России.