Глава ФСБ объяснил, кому был нужен теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировали западные спецслужбы и Украина с целью дестабилизации обстановки и вызова паники в российском обществе. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.
«Теракт в „Крокусе“ нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — заявил Бортников в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
По словам главы ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен. Он отметил, что российские спецслужбы сделают все, чтобы выявить организаторов.
Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, передает RT. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину, что масштаб теракта оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки, сообщает телеканал 360.
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Теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировали западные спецслужбы и Украина с целью дестабилизации обстановки и вызова паники в российском обществе. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Теракт в „Крокусе“ нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — заявил Бортников в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам главы ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен. Он отметил, что российские спецслужбы сделают все, чтобы выявить организаторов. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, передает RT. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину, что масштаб теракта оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки, сообщает телеканал 360.