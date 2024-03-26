Глава ФСБ объяснил, кому был нужен теракт в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: теракт нужен был спецслужбам Запада и Украине

26 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Александр Бортников заявил, что заказчики нападения не установлены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировали западные спецслужбы и Украина с целью дестабилизации обстановки и вызова паники в российском обществе. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Теракт в „Крокусе“ нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — заявил Бортников в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам главы ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен. Он отметил, что российские спецслужбы сделают все, чтобы выявить организаторов. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, передает RT. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину, что масштаб теракта оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировали западные спецслужбы и Украина с целью дестабилизации обстановки и вызова паники в российском обществе. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Теракт в „Крокусе“ нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — заявил Бортников в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам главы ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен. Он отметил, что российские спецслужбы сделают все, чтобы выявить организаторов. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, передает RT. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину, что масштаб теракта оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки, сообщает телеканал 360.