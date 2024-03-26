РИАН: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в «Крокусе»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
За следствием наблюдает глава республики Эмомали Рахмон Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Душанбе (Таджикистан) проводят следственные действия с родственниками обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики.

«В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Слова передает РИА Новости. По его словам, следствие идет под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство СК РФ об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокусе». По информации RT, восьмым задержанным стал уроженец Киргизской Республики Касимов Алишер Хатамович. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что нападение на концертный зал было тщательно спланировано, передает телеканал 360.

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В Душанбе (Таджикистан) проводят следственные действия с родственниками обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики. «В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Слова передает РИА Новости. По его словам, следствие идет под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство СК РФ об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокусе». По информации RT, восьмым задержанным стал уроженец Киргизской Республики Касимов Алишер Хатамович. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что нападение на концертный зал было тщательно спланировано, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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