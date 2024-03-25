В Ноябрьске демонтируют провода автомобильных электрокотлов

26 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Администрация Ноябрьска займется демонтажем проводов для подогрева автомобилей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) решила демонтировать кабели автомобильных подогревов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Детальный перечень запрещенных действий прописан в правилах благоустройства территории муниципального образования города Ноябрьска. Демонтажем кабелей для автомобильных подогревов занимаются управляющие компании. Администрация города уже разослала требования по адресам нескольких десятков домов», — прокомментировали в пресс-службе. В правилах благоустройства от 2017 года было прописано, что нельзя крепить к деревьям кабельные линии, электрические розетки. После внесения изменений в данный документ в 2021 году к запретам отнесли вынос электрических проводов за пределы фасадов зданий с целью подогрева транспортных средств (за исключением индивидуальных жилых домов), а также запрещено устанавливать розетки на фасадах многоквартирных домов. Ранее URA.RU сообщало о том, что администрация Ноябрьска (ЯНАО) добилась судебного решения на ликвидацию самодельных устройств для подогрева автомобилей со стороны одной из управляющих компаний. Представители управляющей компании уже ликвидировали 95 процентов самодельных зарядных устройств для подзарядки аккумуляторов автомобилей, а также столбов с электрическими розетками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) решила демонтировать кабели автомобильных подогревов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Детальный перечень запрещенных действий прописан в правилах благоустройства территории муниципального образования города Ноябрьска. Демонтажем кабелей для автомобильных подогревов занимаются управляющие компании. Администрация города уже разослала требования по адресам нескольких десятков домов», — прокомментировали в пресс-службе. В правилах благоустройства от 2017 года было прописано, что нельзя крепить к деревьям кабельные линии, электрические розетки. После внесения изменений в данный документ в 2021 году к запретам отнесли вынос электрических проводов за пределы фасадов зданий с целью подогрева транспортных средств (за исключением индивидуальных жилых домов), а также запрещено устанавливать розетки на фасадах многоквартирных домов. Ранее URA.RU сообщало о том, что администрация Ноябрьска (ЯНАО) добилась судебного решения на ликвидацию самодельных устройств для подогрева автомобилей со стороны одной из управляющих компаний. Представители управляющей компании уже ликвидировали 95 процентов самодельных зарядных устройств для подзарядки аккумуляторов автомобилей, а также столбов с электрическими розетками.