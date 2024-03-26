Свердловский губернатор отказался отменять концерты и спектакли, но есть условие

В Свердловской области концерты, спектакли и прочие развлечения сохраняются, но будут проходить лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев 26 марта, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
«Согласно распоряжению губернатора, правоохранительные органы до 27 апреля проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся такие мероприятия, на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ», — сказано в сообщении.
Этого распоряжения — конкретизирующего протокол заседания антитеррористической комиссии 23 марта — ждала вся свердловская власть. В протоколе, подписанном Куйвашевым и начальником УФСБ Игорем Николаевым, говорилось, что активности развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Но подробных разъяснений не было — потому в замешательстве пребывали не только мэры (за исключением главы Екатеринбурга Алексея Орлова), но и сами участники комиссии, по-разному трактовавшие документ. Распоряжение Куйвашева ставит точку в спорах.
Вечером 22 марта террористы открыл стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, семь человек поймано, они отправлены в СИЗО. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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