Свердловский губернатор отказался отменять концерты и спектакли, но есть условие

Куйвашев сохранил развлечения в Свердловской области и запустил проверки

26 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев подписал распоряжение 26 марта Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Свердловской области концерты, спектакли и прочие развлечения сохраняются, но будут проходить лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев 26 марта, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Согласно распоряжению губернатора, правоохранительные органы до 27 апреля проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся такие мероприятия, на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ», — сказано в сообщении. Новость по теме Свердловская власть в замешательстве после ЧП в «Крокусе», все ждут губернатора Этого распоряжения — конкретизирующего протокол заседания антитеррористической комиссии 23 марта — ждала вся свердловская власть. В протоколе, подписанном Куйвашевым и начальником УФСБ Игорем Николаевым, говорилось, что активности развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Но подробных разъяснений не было — потому в замешательстве пребывали не только мэры (за исключением главы Екатеринбурга Алексея Орлова), но и сами участники комиссии, по-разному трактовавшие документ. Распоряжение Куйвашева ставит точку в спорах. Вечером 22 марта террористы открыл стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, семь человек поймано, они отправлены в СИЗО. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области концерты, спектакли и прочие развлечения сохраняются, но будут проходить лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев 26 марта, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Согласно распоряжению губернатора, правоохранительные органы до 27 апреля проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся такие мероприятия, на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ», — сказано в сообщении. Этого распоряжения — конкретизирующего протокол заседания антитеррористической комиссии 23 марта — ждала вся свердловская власть. В протоколе, подписанном Куйвашевым и начальником УФСБ Игорем Николаевым, говорилось, что активности развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Но подробных разъяснений не было — потому в замешательстве пребывали не только мэры (за исключением главы Екатеринбурга Алексея Орлова), но и сами участники комиссии, по-разному трактовавшие документ. Распоряжение Куйвашева ставит точку в спорах. Вечером 22 марта террористы открыл стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, семь человек поймано, они отправлены в СИЗО. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.