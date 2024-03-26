Свердловская власть в замешательстве после ЧП в «Крокусе», все ждут губернатора

Свердловские чиновники ждут от Куйвашева распоряжений после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Указ, который облегчит жизнь чиновникам, ожидают «со дня на день» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Свердловские чиновники до сих пор не знают, как реагировать на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным URA.RU, мэры до сих пор не получили разъяснения по итогам заседания антитеррористической комиссии (АТК) региона 23 марта. В трактовке опубликованного накануне протокола расходятся даже члены АТК. Все ждут разъяснений от губернатора Евгения Куйвашева. Заседание АТК прошло днем 23 марта — через несколько часов после теракта. Главам городов разослали документ, в котором было сказано, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (как выяснилось, ему такое распоряжение не приходило) заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются — просто с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — по итогам того же совещания 23 марта — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая. Но Орлов и после этого всем дал понять: у него есть договоренность с Куйвашевым и силовиками, что мероприятия в муниципальных учреждениях, а также ярмарки (на их запрете в минувшие выходные якобы настаивал первый замгубернатора Алексей Шмыков) проходят по плану. О том, что у коллег Орлова из других муниципалитетов информации меньше, URA.RU сказал источник, близкий к облправительству. «В одном из городов вообще парадоксальная ситуация. Мэр планирует мероприятия, а ему прокурор запрещает, при этом оба до конца не понимают, чем руководствоваться», — передал собеседник. «Даже внутри самой антитеррористической комиссии содержащиеся в протоколе запреты и ограничения „переводят“ по-разному», — добавил второй источник в областных структурах власти. «Нам сказали ждать специальное распоряжение губернатора на основе решения комиссий — со дня на день. Там все будет разобрано детально», — сказал корреспонденту один из мэров, уточнявший в «области». В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме. О готовящемся распоряжении Куйвашева на пресс-конференции утром 26 марта рассказала и министр культуры региона Светлана Учайкина: «Работа театров, концертных учреждений будет возобновлена, особый акцент сделают на мерах соблюдения безопасности. Вся область будет в режиме повышенной готовности». Кстати, источник, близкий к одному из учреждений культуры, подчиняющемуся областному министерству, сказал, что до сих пор не видел рекомендательного письма с указаниями, в каком режиме работает отрасль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские чиновники до сих пор не знают, как реагировать на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным URA.RU, мэры до сих пор не получили разъяснения по итогам заседания антитеррористической комиссии (АТК) региона 23 марта. В трактовке опубликованного накануне протокола расходятся даже члены АТК. Все ждут разъяснений от губернатора Евгения Куйвашева. Заседание АТК прошло днем 23 марта — через несколько часов после теракта. Главам городов разослали документ, в котором было сказано, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (как выяснилось, ему такое распоряжение не приходило) заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются — просто с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — по итогам того же совещания 23 марта — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая. Но Орлов и после этого всем дал понять: у него есть договоренность с Куйвашевым и силовиками, что мероприятия в муниципальных учреждениях, а также ярмарки (на их запрете в минувшие выходные якобы настаивал первый замгубернатора Алексей Шмыков) проходят по плану. О том, что у коллег Орлова из других муниципалитетов информации меньше, URA.RU сказал источник, близкий к облправительству. «В одном из городов вообще парадоксальная ситуация. Мэр планирует мероприятия, а ему прокурор запрещает, при этом оба до конца не понимают, чем руководствоваться», — передал собеседник. «Даже внутри самой антитеррористической комиссии содержащиеся в протоколе запреты и ограничения „переводят“ по-разному», — добавил второй источник в областных структурах власти. «Нам сказали ждать специальное распоряжение губернатора на основе решения комиссий — со дня на день. Там все будет разобрано детально», — сказал корреспонденту один из мэров, уточнявший в «области». В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме. О готовящемся распоряжении Куйвашева на пресс-конференции утром 26 марта рассказала и министр культуры региона Светлана Учайкина: «Работа театров, концертных учреждений будет возобновлена, особый акцент сделают на мерах соблюдения безопасности. Вся область будет в режиме повышенной готовности». Кстати, источник, близкий к одному из учреждений культуры, подчиняющемуся областному министерству, сказал, что до сих пор не видел рекомендательного письма с указаниями, в каком режиме работает отрасль.