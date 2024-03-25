В Кургане обсуждают вероятную дату отмены дистанта для студентов

26 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

В техникумах и колледжах Кургана готовы возобновить очные занятия для студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты колледжей и техникумов Курганской области могут вернуться в аудитории для очного обучения уже на этой неделе. Решение об отмене дистанта в образовательных организациях ждут от предстоящего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил URA.RU источник из сферы образования. «Ожидаем, что занятия в очном формате обучения возобновятся с четверга, 28 марта. Либо в этот день будет принято решение об отмене дистанта. Все будет зависеть от решения комиссии», — рассказал сотрудник одного из курганских колледжей. По другой информации, занятия в очном режиме могут начать с 1 апреля. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области сообщали, что с 25 марта и до особого распоряжения все школы, в которых еще не начались каникулы, а также колледжи, техникумы и вузы региона переведены на дистанционный формат обучения. В департаменте уточнили URA.RU, что распоряжения по обучению пока не поступило. Родители курганских школьников получили сообщение от администраций школ о том, что каникулы продлятся до 31 марта. До особого распоряжения отменены массовые мероприятия, в связи с этим родителей просят обратить внимание, где дети проводят свободное время. Массовые мероприятия были отменены по всей стране после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты колледжей и техникумов Курганской области могут вернуться в аудитории для очного обучения уже на этой неделе. Решение об отмене дистанта в образовательных организациях ждут от предстоящего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил URA.RU источник из сферы образования. «Ожидаем, что занятия в очном формате обучения возобновятся с четверга, 28 марта. Либо в этот день будет принято решение об отмене дистанта. Все будет зависеть от решения комиссии», — рассказал сотрудник одного из курганских колледжей. По другой информации, занятия в очном режиме могут начать с 1 апреля. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области сообщали, что с 25 марта и до особого распоряжения все школы, в которых еще не начались каникулы, а также колледжи, техникумы и вузы региона переведены на дистанционный формат обучения. В департаменте уточнили URA.RU, что распоряжения по обучению пока не поступило. Родители курганских школьников получили сообщение от администраций школ о том, что каникулы продлятся до 31 марта. До особого распоряжения отменены массовые мероприятия, в связи с этим родителей просят обратить внимание, где дети проводят свободное время. Массовые мероприятия были отменены по всей стране после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».