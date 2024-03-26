Путин наградил деятелей культуры

26 марта 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Путин наградил шестерых деятелей культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «Сейчас важно после пережитого в пятницу опираться на ценности гуманизма, они поддерживают в решимости быть сильными и сплоченными», — отметил Путин. По его словам, в тяжелые и трагические периоды значение культуры и ее ценностей возрастает. Награды от Путина получили Оперный артист, президент фонда «Белый пароход» и художественный руководитель Николай Диденко. Награда вручена за организацию и проведения благотворительного фестиваля для детей «Белый пароход». Балерина Марина Леонова из «Московской академии хореографии». Она получила награду за развитие традиций хореографии. Директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов. Он отмечен за вклад в развитие театрального искусства. Иконописец Алексей Крюков. Получил награду за вклад в сохранение традиций реалистической художественной школы. Виолончелист Александр Рамм. Отмечен за вклад в развитие музыкального искусства. Педагог и ученый Менги Ондар из Тувы. Отмечен за вклад в развитие культурного наследия тувинского народа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «Сейчас важно после пережитого в пятницу опираться на ценности гуманизма, они поддерживают в решимости быть сильными и сплоченными», — отметил Путин. По его словам, в тяжелые и трагические периоды значение культуры и ее ценностей возрастает. Оперный артист, президент фонда «Белый пароход» и художественный руководитель Николай Диденко. Награда вручена за организацию и проведения благотворительного фестиваля для детей «Белый пароход». Балерина Марина Леонова из «Московской академии хореографии». Она получила награду за развитие традиций хореографии. Директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов. Он отмечен за вклад в развитие театрального искусства. Иконописец Алексей Крюков. Получил награду за вклад в сохранение традиций реалистической художественной школы. Виолончелист Александр Рамм. Отмечен за вклад в развитие музыкального искусства. Педагог и ученый Менги Ондар из Тувы. Отмечен за вклад в развитие культурного наследия тувинского народа.