Зеленский сменил председателя Службы внешней разведки Украины

26 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назначил на должность главы Службы внешней разведки Олега Иващенко Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сменил председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Вместо него был назначен Олег Иващенко. Информация об этом следует из указа, размещенного на официальном сайте украинского главы. «Назначить Иващенко Олега Ивановича председателем Службы внешней разведки Украины» — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте. Экс-глава Службы внешней разведки Литвиненко, в свою очередь, был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский сменил председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Вместо него был назначен Олег Иващенко. Информация об этом следует из указа, размещенного на официальном сайте украинского главы. «Назначить Иващенко Олега Ивановича председателем Службы внешней разведки Украины» — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте. Экс-глава Службы внешней разведки Литвиненко, в свою очередь, был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.