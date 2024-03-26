По данным источников URA.RU, автомобиль, попавший в ДТП принадлежит спикеру Кетовской окружной думы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Автомобиль Infiniti, принадлежащий председателю думы Кетовского округа Курганской области (часто именуют курганской «Рублевкой») Леониду Воинкову столкнулся с ВАЗ-2106 на курганской трассе около поселка Нефтяник. В результате ДТП 68-летний водитель отечественного авто погиб. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными правоохранительными органами.

«В ДТП попал автомобиль председателя Кетовской думы Воинкова. Машина политика Infiniti столкнулась с ВАЗ-2106 на трассе под Курганом. 68-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы», — сообщают источники. При этом был ли за рулем сам спикер думы Воинков — не сообщается.

Корреспондент URA.RU попытался связаться со спикером окружной думы Воинковым. По номеру телефону, который указан на сайте думы Кетовского округа как принадлежащий политику, никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что погибшего в ДТП пенсионера и пострадавшую пассажирку спасателям пришлось доставать из разрушенной машины с помощью гидравлического инструмента. Сейчас, по данным пресс-службы курганской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Машина Infiniti, по данным источников, принадлежит председателю Кетовской думы Леониду Воинкову Паблик «КУРГАН | ЧП и ДТП | СЕГОДНЯ (24/7)», vk.com

68-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте Паблик «КУРГАН | ЧП и ДТП | СЕГОДНЯ (24/7)», vk.com