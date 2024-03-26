Машина председателя думы курганской «Рублевки» попала в смертельное ДТП. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, сгоревший автомобиль
По данным источников URA.RU, автомобиль, попавший в ДТП принадлежит спикеру Кетовской окружной думы (архивное фото) Фото:

Автомобиль Infiniti, принадлежащий председателю думы Кетовского округа Курганской области (часто именуют курганской «Рублевкой») Леониду Воинкову столкнулся с ВАЗ-2106 на курганской трассе около поселка Нефтяник. В результате ДТП 68-летний водитель отечественного авто погиб. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными правоохранительными органами.

«В ДТП попал автомобиль председателя Кетовской думы Воинкова. Машина политика Infiniti столкнулась с ВАЗ-2106 на трассе под Курганом. 68-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы», — сообщают источники. При этом был ли за рулем сам спикер думы Воинков — не сообщается.

Корреспондент URA.RU попытался связаться со спикером окружной думы Воинковым. По номеру телефону, который указан на сайте думы Кетовского округа как принадлежащий политику, никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что погибшего в ДТП пенсионера и пострадавшую пассажирку спасателям пришлось доставать из разрушенной машины с помощью гидравлического инструмента. Сейчас, по данным пресс-службы курганской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

https://vk.com/kurgan.siti?from=search&w=wall-73520905_419296&z=photo-73520905_457275728%2Fwall-73520905_419296
Машина Infiniti, по данным источников, принадлежит председателю Кетовской думы Леониду Воинкову
https://vk.com/kurgan.siti?from=search&w=wall-73520905_419296&z=photo-73520905_457275728%2Fwall-73520905_419296
68-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте

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Автомобиль Infiniti, принадлежащий председателю думы Кетовского округа Курганской области (часто именуют курганской «Рублевкой») Леониду Воинкову столкнулся с ВАЗ-2106 на курганской трассе около поселка Нефтяник. В результате ДТП 68-летний водитель отечественного авто погиб. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными правоохранительными органами. «В ДТП попал автомобиль председателя Кетовской думы Воинкова. Машина политика Infiniti столкнулась с ВАЗ-2106 на трассе под Курганом. 68-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы», — сообщают источники. При этом был ли за рулем сам спикер думы Воинков — не сообщается. Корреспондент URA.RU попытался связаться со спикером окружной думы Воинковым. По номеру телефону, который указан на сайте думы Кетовского округа как принадлежащий политику, никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что погибшего в ДТП пенсионера и пострадавшую пассажирку спасателям пришлось доставать из разрушенной машины с помощью гидравлического инструмента. Сейчас, по данным пресс-службы курганской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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