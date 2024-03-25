Мэр Нового Уренгоя пообещал жителям ремонт большей части городских дорог

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пообещал бум предстоящим летом в сфере ремонта дорог в городе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».
«Продолжим ремонт улиц Геологоразведчиков, Магистральной, Таежной. В этом сезоне начнутся работы и по новым участкам, находящимся в южной части города, — это улицы Железнодорожная, Крайняя, Ямальская, Арктическая и Новая. В северной части продолжатся работы по кольцевой дороге мимо дачных поселков и северному выезду на Ямбургское месторождение», — сообщил Воронов.
Глава Нового Уренгоя попросил жителей набраться терпения, так как лето обещает быть жарким не только по погоде, но и по труду дорожников. «Просьба набраться терпения, такой шанс городу дается раз в 50 лет. Выделено беспрецедентное финансирование», — подчеркнул Воронов.
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