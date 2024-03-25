25 марта 2024

Мэр Нового Уренгоя пообещал жителям ремонт большей части городских дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, экскаватор, бульдозер, дорожные работы
Большая часть дорог в Новом Уренгое будет отремонтирована летом Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пообещал бум предстоящим летом в сфере ремонта дорог в городе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».

«Продолжим ремонт улиц Геологоразведчиков, Магистральной, Таежной. В этом сезоне начнутся работы и по новым участкам, находящимся в южной части города, — это улицы Железнодорожная, Крайняя, Ямальская, Арктическая и Новая. В северной части продолжатся работы по кольцевой дороге мимо дачных поселков и северному выезду на Ямбургское месторождение», — сообщил Воронов.

Глава Нового Уренгоя попросил жителей набраться терпения, так как лето обещает быть жарким не только по погоде, но и по труду дорожников. «Просьба набраться терпения, такой шанс городу дается раз в 50 лет. Выделено беспрецедентное финансирование», — подчеркнул Воронов.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пообещал бум предстоящим летом в сфере ремонта дорог в городе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте». «Продолжим ремонт улиц Геологоразведчиков, Магистральной, Таежной. В этом сезоне начнутся работы и по новым участкам, находящимся в южной части города, — это улицы Железнодорожная, Крайняя, Ямальская, Арктическая и Новая. В северной части продолжатся работы по кольцевой дороге мимо дачных поселков и северному выезду на Ямбургское месторождение», — сообщил Воронов. Глава Нового Уренгоя попросил жителей набраться терпения, так как лето обещает быть жарким не только по погоде, но и по труду дорожников. «Просьба набраться терпения, такой шанс городу дается раз в 50 лет. Выделено беспрецедентное финансирование», — подчеркнул Воронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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