Мэр Нового Уренгоя пообещал жителям ремонт большей части городских дорог

26 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Большая часть дорог в Новом Уренгое будет отремонтирована летом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пообещал бум предстоящим летом в сфере ремонта дорог в городе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте». «Продолжим ремонт улиц Геологоразведчиков, Магистральной, Таежной. В этом сезоне начнутся работы и по новым участкам, находящимся в южной части города, — это улицы Железнодорожная, Крайняя, Ямальская, Арктическая и Новая. В северной части продолжатся работы по кольцевой дороге мимо дачных поселков и северному выезду на Ямбургское месторождение», — сообщил Воронов. Глава Нового Уренгоя попросил жителей набраться терпения, так как лето обещает быть жарким не только по погоде, но и по труду дорожников. «Просьба набраться терпения, такой шанс городу дается раз в 50 лет. Выделено беспрецедентное финансирование», — подчеркнул Воронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пообещал бум предстоящим летом в сфере ремонта дорог в городе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте». «Продолжим ремонт улиц Геологоразведчиков, Магистральной, Таежной. В этом сезоне начнутся работы и по новым участкам, находящимся в южной части города, — это улицы Железнодорожная, Крайняя, Ямальская, Арктическая и Новая. В северной части продолжатся работы по кольцевой дороге мимо дачных поселков и северному выезду на Ямбургское месторождение», — сообщил Воронов. Глава Нового Уренгоя попросил жителей набраться терпения, так как лето обещает быть жарким не только по погоде, но и по труду дорожников. «Просьба набраться терпения, такой шанс городу дается раз в 50 лет. Выделено беспрецедентное финансирование», — подчеркнул Воронов.