Байден назвал причину обрушения моста в Балтиморе

Президент США Джо Байден отметил, что мост обрушился в Балтиморе из-за случайного столкновения судна с опорой. Он выступил с речью насчет данного события.
«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — заявил Байден. Трансляция выступления президента США велась на сайте
Ранее в США в городе Балтимор, штат Мэриленд, обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Отмечалось, что это произошло из-за столкновения грузового корабля с мостом.
Несколько автомобилей упало в реку после крушения. Об этом заявил представитель городской пожарной охраны американскому изданию WTOPnews.
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