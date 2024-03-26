Байден назвал причину обрушения моста в Балтиморе

Президент США Байден: мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
В воду упало несколько автомобилей из-за обрушения моста Фото:

Президент США Джо Байден отметил, что мост обрушился в Балтиморе из-за случайного столкновения судна с опорой. Он выступил с речью насчет данного события.

«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — заявил Байден. Трансляция выступления президента США велась на сайте Белого Дома.

Ранее в США в городе Балтимор, штат Мэриленд, обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Отмечалось, что это произошло из-за столкновения грузового корабля с мостом.

Несколько автомобилей упало в реку после крушения. Об этом заявил представитель городской пожарной охраны американскому изданию WTOPnews.

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Президент США Джо Байден отметил, что мост обрушился в Балтиморе из-за случайного столкновения судна с опорой. Он выступил с речью насчет данного события. «На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — заявил Байден. Трансляция выступления президента США велась на сайте Белого Дома. Ранее в США в городе Балтимор, штат Мэриленд, обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Отмечалось, что это произошло из-за столкновения грузового корабля с мостом. Несколько автомобилей упало в реку после крушения. Об этом заявил представитель городской пожарной охраны американскому изданию WTOPnews.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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