Несколько машин упали в реку после крушения огромного моста в США

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Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста  в Балтиморе Фото:

Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе, штат Мэриленд. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны, сообщает американское издание WTOPnews.

«Около 1:30 утра во вторник поступило сообщение о том, что большое судно врезалось в мост, пересекающий северную и южную полосы межштатной автомагистрали 695, загорелось, а затем несколько транспортных средств упали в реку Патапско», — говорится в сообщении. По данным WTOP, по меньшей мере, семь автомобилей рухнули в воду. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны Балтимора.

Ранее сообщалось, что в американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом.

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Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе, штат Мэриленд. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны, сообщает американское издание WTOPnews. «Около 1:30 утра во вторник поступило сообщение о том, что большое судно врезалось в мост, пересекающий северную и южную полосы межштатной автомагистрали 695, загорелось, а затем несколько транспортных средств упали в реку Патапско», — говорится в сообщении. По данным WTOP, по меньшей мере, семь автомобилей рухнули в воду. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны Балтимора. Ранее сообщалось, что в американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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