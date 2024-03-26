Несколько машин упали в реку после крушения огромного моста в США

26 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста в Балтиморе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе, штат Мэриленд. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны, сообщает американское издание WTOPnews. «Около 1:30 утра во вторник поступило сообщение о том, что большое судно врезалось в мост, пересекающий северную и южную полосы межштатной автомагистрали 695, загорелось, а затем несколько транспортных средств упали в реку Патапско», — говорится в сообщении. По данным WTOP, по меньшей мере, семь автомобилей рухнули в воду. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны Балтимора. Ранее сообщалось, что в американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь автомобилей упали в реку после обрушения части моста Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе, штат Мэриленд. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны, сообщает американское издание WTOPnews. «Около 1:30 утра во вторник поступило сообщение о том, что большое судно врезалось в мост, пересекающий северную и южную полосы межштатной автомагистрали 695, загорелось, а затем несколько транспортных средств упали в реку Патапско», — говорится в сообщении. По данным WTOP, по меньшей мере, семь автомобилей рухнули в воду. Это подтвердил представитель городской пожарной охраны Балтимора. Ранее сообщалось, что в американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом.