Зеленский впервые прокомментировал увольнение главы СНБО

Зеленский: Данилов будет переведен на другую должность

26 марта 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поблагодарил Алексея Данилова за работу Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет переведен на другую должность. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова. «Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Новость по теме Зеленский уволил главу СНБО: биография Данилова Украинский лидер объявил о назначении экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко новым секретарем СНБО. По его словам, Литвиненко из-за опыта руководства справится с задачами СНБО. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко. Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает RT. Данилов прокомментировал увольнение, отметив, что он чувствует гордость за свои действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет переведен на другую должность. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова. «Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Украинский лидер объявил о назначении экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко новым секретарем СНБО. По его словам, Литвиненко из-за опыта руководства справится с задачами СНБО. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко. Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает RT. Данилов прокомментировал увольнение, отметив, что он чувствует гордость за свои действия.