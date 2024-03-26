Зеленский впервые прокомментировал увольнение главы СНБО

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет переведен на другую должность. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова.
«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Украинский лидер объявил о назначении экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко новым секретарем СНБО. По его словам, Литвиненко из-за опыта руководства справится с задачами СНБО. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко.
Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает RT. Данилов прокомментировал увольнение, отметив, что он чувствует гордость за свои действия.
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