Зеленский впервые прокомментировал увольнение главы СНБО

Зеленский: Данилов будет переведен на другую должность
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Владимир Зеленский поблагодарил Алексея Данилова за работу Фото:

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет переведен на другую должность. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова.

«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

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Украинский лидер объявил о назначении экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко новым секретарем СНБО. По его словам, Литвиненко из-за опыта руководства справится с задачами СНБО. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко.

Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает RT. Данилов прокомментировал увольнение, отметив, что он чувствует гордость за свои действия.

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет переведен на другую должность. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова. «Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Украинский лидер объявил о назначении экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко новым секретарем СНБО. По его словам, Литвиненко из-за опыта руководства справится с задачами СНБО. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко. Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает RT. Данилов прокомментировал увольнение, отметив, что он чувствует гордость за свои действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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