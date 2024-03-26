Пострадавших под завалами «Крокуса» не осталось. Видео

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Сотрудник МЧС заявил, что спасательные мероприятия закончены Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Все операции по спасению и поиску пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом доложил один из сотрудников МЧС губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По его словам, под завалами не осталось пострадавших.

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Пострадавших под завалами больше нет», — сообщил сотрудник МЧС. Его слова Воробьев опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» после теракта. По предварительным данным ведомства, 120 человек погибло из-за нападения террористов, передает телеканал 360.

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Все операции по спасению и поиску пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом доложил один из сотрудников МЧС губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По его словам, под завалами не осталось пострадавших. «Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Пострадавших под завалами больше нет», — сообщил сотрудник МЧС. Его слова Воробьев опубликовал в своем telegram-канале. Ранее в МЧС сообщили, что спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» после теракта. По предварительным данным ведомства, 120 человек погибло из-за нападения террористов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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