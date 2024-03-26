Все операции по спасению и поиску пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом доложил один из сотрудников МЧС губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По его словам, под завалами не осталось пострадавших.
«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Пострадавших под завалами больше нет», — сообщил сотрудник МЧС. Его слова Воробьев опубликовал
Ранее в МЧС сообщили, что спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» после теракта. По предварительным данным ведомства, 120 человек погибло из-за нападения террористов, передает телеканал 360.
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