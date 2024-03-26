Пострадавших под завалами «Крокуса» не осталось. Видео

26 марта 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Все операции по спасению и поиску пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом доложил один из сотрудников МЧС губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По его словам, под завалами не осталось пострадавших. «Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Пострадавших под завалами больше нет», — сообщил сотрудник МЧС. Его слова Воробьев опубликовал в своем telegram-канале. Ранее в МЧС сообщили, что спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» после теракта. По предварительным данным ведомства, 120 человек погибло из-за нападения террористов, передает телеканал 360.