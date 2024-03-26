Захарова разоблачила фейк Bloomberg о теракте в «Крокусе»

Новость о том, что окружение президента России Владимира Путина не верит в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» вызвала возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала публикацию Bloomberg об этом «матерью всех фейков».
«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Николай Патрушев [секретарь Совбеза РФ] и Александр Бортников [глава ФСБ РФ] еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в „Крокус“» — прокомментировала Захарова публикацию Bloomberg в своем telegram-канале. Она добавила, что особенно нелепо новость выглядит на фоне того, что Путин с утра находится в окружении генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителей всех ключевых ведомств страны.
Нападение на безоружных посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта перед концертом. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным, число погибших превысило 130 человек. В России 24 марта был объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. В МЧС накануне заявили, что под завалами пострадавших больше нет, передает телеканал 360.
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Новость о том, что окружение президента России Владимира Путина не верит в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» вызвала возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала публикацию Bloomberg об этом «матерью всех фейков». «Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Николай Патрушев [секретарь Совбеза РФ] и Александр Бортников [глава ФСБ РФ] еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в „Крокус“» — прокомментировала Захарова публикацию Bloomberg в своем telegram-канале. Она добавила, что особенно нелепо новость выглядит на фоне того, что Путин с утра находится в окружении генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителей всех ключевых ведомств страны. Нападение на безоружных посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта перед концертом. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным, число погибших превысило 130 человек. В России 24 марта был объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. В МЧС накануне заявили, что под завалами пострадавших больше нет, передает телеканал 360.