Последствия обрушения крупного моста с автомобилями в США. Фоторепортаж

В Балтиморе рухнул мост с автомобилями

27 марта 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Контейнеровоз столкнулся с четырехполосным мостом (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста. Мост обрушился после того, как в него врезался грузовой корабль Nathan Howard, Reuters Корабль столкнулся с мостом в Балтиморе. Джо Байден назвал это несчастным случаем. В результате столкновения в воду упали семь автомобилей Julia Nikhinson, Reuters По меньшей мере пропали шесть человек. В штате Мэриленд ввели режим ЧС. Двух человек спасли после столкновения судна с мостом Julia Nikhinson, Reuters Экипажем корабля были граждане Индии. Об этом сообщили на сайте управляющей компании судна Synergy Marine Group. Контейнеровоз врезался в опорную балку моста Nathan Howard, Reuters СМИ писали, что судном мог управлять гражданин Украины. В ФБР заявили, что причиной столкновения стала неисправность корабля. Губернатор Штата Уэс Мур заявил, что признаков, указывающих, что это теракт, нет Julia Nikhinson, Reuters Столкновение произошло в порту Балтимора. Удалось спасти двух человек. Снимок с дрона, на котором видно разрушенный мост Nathan Howard, Reuters Экипаж корабля успел предупредить власти о риске столкновения. Об этом пишет ABC News. Вертолет пролетает рядом с разрушенным мостом Julia Nikhinson, Reuters При столкновении была нарушена часть опоры, с нее упал пролет, что и повлекло за собой дальнейшие разрушения. Об этом рассказал инженер Юрий Шах изданию «Комсомольская правда». Судно береговой охраны США обеспечивает безопасность периметра после столкновения контейнеровоза с мостом Julia Nikhinson, Reuters Шах отметил, что мосты не застрахованы от разрушения при столкновении с кораблем. По его словам, защитить строение от подобных рисков помогут дополнительные заграждения вокруг опор. Опоры моста остались целы после того, как с ним столкнулось судно Julia Nikhinson, Reuters Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста. Корабль столкнулся с мостом в Балтиморе. Джо Байден назвал это несчастным случаем. По меньшей мере пропали шесть человек. В штате Мэриленд ввели режим ЧС. Экипажем корабля были граждане Индии. Об этом сообщили на сайте управляющей компании судна Synergy Marine Group. СМИ писали, что судном мог управлять гражданин Украины. В ФБР заявили, что причиной столкновения стала неисправность корабля. Столкновение произошло в порту Балтимора. Удалось спасти двух человек. Экипаж корабля успел предупредить власти о риске столкновения. Об этом пишет ABC News. При столкновении была нарушена часть опоры, с нее упал пролет, что и повлекло за собой дальнейшие разрушения. Об этом рассказал инженер Юрий Шах изданию «Комсомольская правда». Шах отметил, что мосты не застрахованы от разрушения при столкновении с кораблем. По его словам, защитить строение от подобных рисков помогут дополнительные заграждения вокруг опор.