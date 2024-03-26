26 марта 2024

Последствия обрушения крупного моста с автомобилями в США. Фоторепортаж

В Балтиморе рухнул мост с автомобилями
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Контейнеровоз столкнулся с четырехполосным мостом (архивное фото) Фото:

В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/3I5MJYIJXBJ7FDIQI2HJUABJCQ/
Мост обрушился после того, как в него врезался грузовой корабль

Корабль столкнулся с мостом в Балтиморе. Джо Байден назвал это несчастным случаем.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/7QGZJUCFGRLFHEP2XYBHRFSEEY/
В результате столкновения в воду упали семь автомобилей

По меньшей мере пропали шесть человек. В штате Мэриленд ввели режим ЧС.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/XOHEOQWT5JMUHAZZFHTRN73JCY/
Двух человек спасли после столкновения судна с мостом

Экипажем корабля были граждане Индии. Об этом сообщили на сайте управляющей компании судна Synergy Marine Group.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/TS4VGGW7FBO7FE65EX4A2FLEFA/
Контейнеровоз врезался в опорную балку моста

СМИ писали, что судном мог управлять гражданин Украины. В ФБР заявили, что причиной столкновения стала неисправность корабля.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/DOMI25F53ZIOFAXPCZMUN6NFCA/
Губернатор Штата Уэс Мур заявил, что признаков, указывающих, что это теракт, нет

Столкновение произошло в порту Балтимора. Удалось спасти двух человек.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/AF6LLOYVENOUNBWJ2VBCGW7GLI/
Снимок с дрона, на котором видно разрушенный мост

Экипаж корабля успел предупредить власти о риске столкновения. Об этом пишет ABC News.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/SOLXKR5PQFKNVODQNQGSZBUNKM/
Вертолет пролетает рядом с разрушенным мостом

При столкновении была нарушена часть опоры, с нее упал пролет, что и повлекло за собой дальнейшие разрушения. Об этом рассказал инженер Юрий Шах изданию «Комсомольская правда».

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/6XDDEA33RRMUDBJCIPGMTNRHEM/
Судно береговой охраны США обеспечивает безопасность периметра после столкновения контейнеровоза с мостом

Шах отметил, что мосты не застрахованы от разрушения при столкновении с кораблем. По его словам, защитить строение от подобных рисков помогут дополнительные заграждения вокруг опор.

https://www.reuters.com/pictures/baltimore-bridge-collapse-sends-vehicles-tumbling-into-water-2024-03-26/TSULZAV6NJN5DELSAJ4USZLQRE/
Опоры моста остались целы после того, как с ним столкнулось судно

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В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста. Корабль столкнулся с мостом в Балтиморе. Джо Байден назвал это несчастным случаем. По меньшей мере пропали шесть человек. В штате Мэриленд ввели режим ЧС. Экипажем корабля были граждане Индии. Об этом сообщили на сайте управляющей компании судна Synergy Marine Group. СМИ писали, что судном мог управлять гражданин Украины. В ФБР заявили, что причиной столкновения стала неисправность корабля. Столкновение произошло в порту Балтимора. Удалось спасти двух человек. Экипаж корабля успел предупредить власти о риске столкновения. Об этом пишет ABC News. При столкновении была нарушена часть опоры, с нее упал пролет, что и повлекло за собой дальнейшие разрушения. Об этом рассказал инженер Юрий Шах изданию «Комсомольская правда». Шах отметил, что мосты не застрахованы от разрушения при столкновении с кораблем. По его словам, защитить строение от подобных рисков помогут дополнительные заграждения вокруг опор.
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