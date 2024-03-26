В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста.
Мост обрушился после того, как в него врезался грузовой корабль
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В американском городе Балтимор обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузовым кораблем. В результате этого семь автомобилей упали в реку. Инцидент прокомментировал президент США Джо Байден, заявив, что это был несчастный случай. Агентство Reuters показало последствия обрушения моста. Корабль столкнулся с мостом в Балтиморе. Джо Байден назвал это несчастным случаем. По меньшей мере пропали шесть человек. В штате Мэриленд ввели режим ЧС. Экипажем корабля были граждане Индии. Об этом сообщили на сайте управляющей компании судна Synergy Marine Group. СМИ писали, что судном мог управлять гражданин Украины. В ФБР заявили, что причиной столкновения стала неисправность корабля. Столкновение произошло в порту Балтимора. Удалось спасти двух человек. Экипаж корабля успел предупредить власти о риске столкновения. Об этом пишет ABC News. При столкновении была нарушена часть опоры, с нее упал пролет, что и повлекло за собой дальнейшие разрушения. Об этом рассказал инженер Юрий Шах изданию «Комсомольская правда». Шах отметил, что мосты не застрахованы от разрушения при столкновении с кораблем. По его словам, защитить строение от подобных рисков помогут дополнительные заграждения вокруг опор.