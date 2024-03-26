В Японии госпитализировали 100 человек после употребления БАД, есть погибшие

В Японии произошло массовое отравление БАДами
Более 100 человек в Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, а также был зафиксирован уже второй летальный исход, связанный с этим продуктом. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо».
«Число людей, госпитализированных после приема биодобавки подскочило до 106. Правительство заявило, что проведет экстренную проверку продукта питания, предполагающего лечебные свойства. В эту категорию входит около шести тысяч продуктов», — передает «Киодо».
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