26 марта 2024

В Японии госпитализировали 100 человек после употребления БАД, есть погибшие

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В Японии произошло массовое отравление БАДами Фото:

Более 100 человек в Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, а также был зафиксирован уже второй летальный исход, связанный с этим продуктом. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо».

«Число людей, госпитализированных после приема биодобавки подскочило до 106. Правительство заявило, что проведет экстренную проверку продукта питания, предполагающего лечебные свойства. В эту категорию входит около шести тысяч продуктов», — передает «Киодо».

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Более 100 человек в Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, а также был зафиксирован уже второй летальный исход, связанный с этим продуктом. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо». «Число людей, госпитализированных после приема биодобавки подскочило до 106. Правительство заявило, что проведет экстренную проверку продукта питания, предполагающего лечебные свойства. В эту категорию входит около шести тысяч продуктов», — передает «Киодо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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