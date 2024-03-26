26 марта 2024

В Курганской области 61 учитель стали миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
При участии в программе каждому учителю выдается по миллиону рублей Фото:

В Курганской области с 2020 года по миллиону рублей получили 61 педагог, участвующие в программе «Земский учитель». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. Прием заявок на участие в программе продолжаются до 15 июля 2024 года.

«Программа реализуется в Курганской области с 2020 года. За это время в региональные школы трудоустроился и получил по миллиону рублей 61 учитель», — сообщили на сайте департамента.

Учитель английского языка Яна Багрецова, которая приняла участие в программе, рассказала, что преподает в Лесниковском лицее уже пятый год. По ее словам, это существенная помощь педагогу в начале своего пути. «Благодаря такой поддержке я смогла купить квартиру рядом с работой. В лицее дружный коллектив и поддерживающее руководство», — отметила она.

Прием заявок на участие в программе будет длиться до 15 июля 2024 года. В условиях указано, что учитель должен быть готов переехать в село или небольшой город за 100 километров от места жительства.

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В Курганской области с 2020 года по миллиону рублей получили 61 педагог, участвующие в программе «Земский учитель». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. Прием заявок на участие в программе продолжаются до 15 июля 2024 года. «Программа реализуется в Курганской области с 2020 года. За это время в региональные школы трудоустроился и получил по миллиону рублей 61 учитель», — сообщили на сайте департамента. Учитель английского языка Яна Багрецова, которая приняла участие в программе, рассказала, что преподает в Лесниковском лицее уже пятый год. По ее словам, это существенная помощь педагогу в начале своего пути. «Благодаря такой поддержке я смогла купить квартиру рядом с работой. В лицее дружный коллектив и поддерживающее руководство», — отметила она. Прием заявок на участие в программе будет длиться до 15 июля 2024 года. В условиях указано, что учитель должен быть готов переехать в село или небольшой город за 100 километров от места жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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