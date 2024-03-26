В Курганской области 61 учитель стали миллионерами

При участии в программе каждому учителю выдается по миллиону рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 2020 года по миллиону рублей получили 61 педагог, участвующие в программе «Земский учитель». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. Прием заявок на участие в программе продолжаются до 15 июля 2024 года.

«Программа реализуется в Курганской области с 2020 года. За это время в региональные школы трудоустроился и получил по миллиону рублей 61 учитель», — сообщили на сайте департамента.

Учитель английского языка Яна Багрецова, которая приняла участие в программе, рассказала, что преподает в Лесниковском лицее уже пятый год. По ее словам, это существенная помощь педагогу в начале своего пути. «Благодаря такой поддержке я смогла купить квартиру рядом с работой. В лицее дружный коллектив и поддерживающее руководство», — отметила она.

Прием заявок на участие в программе будет длиться до 15 июля 2024 года. В условиях указано, что учитель должен быть готов переехать в село или небольшой город за 100 километров от места жительства.