Самолет из Москвы в Стамбул не смог совершить рейс из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчина, не реагируя на просьбы, кричал и танцевал в салоне, из-за чего экипаж отменил взлет.
«Самолет, направляющийся Стамбул, вышел на взлетно-посадочную полосу. Но один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно. После этого было принято решение вернуться обратно в воздушную гавань», — рассказывает telegram-канал Shot.
Мужчина, пританцовывая, вышел из самолета в сопровождении сотрудников полиции. По словам очевидцев, еще на стойке регистрации он вел себя странно. Задержавшийся рейс в ближайшее время должен взлететь из аэропорта.
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