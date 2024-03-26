Самолет, направлявшийся в Турцию из РФ, не полетел из-за танца пассажира. Видео

27 марта 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Неадекватного пассажира, задержавшего рейс в Турцию, вывели из самолета полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет из Москвы в Стамбул не смог совершить рейс из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчина, не реагируя на просьбы, кричал и танцевал в салоне, из-за чего экипаж отменил взлет. «Самолет, направляющийся Стамбул, вышел на взлетно-посадочную полосу. Но один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно. После этого было принято решение вернуться обратно в воздушную гавань», — рассказывает telegram-канал Shot. Мужчина, пританцовывая, вышел из самолета в сопровождении сотрудников полиции. По словам очевидцев, еще на стойке регистрации он вел себя странно. Задержавшийся рейс в ближайшее время должен взлететь из аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет из Москвы в Стамбул не смог совершить рейс из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчина, не реагируя на просьбы, кричал и танцевал в салоне, из-за чего экипаж отменил взлет. «Самолет, направляющийся Стамбул, вышел на взлетно-посадочную полосу. Но один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно. После этого было принято решение вернуться обратно в воздушную гавань», — рассказывает telegram-канал Shot. Мужчина, пританцовывая, вышел из самолета в сопровождении сотрудников полиции. По словам очевидцев, еще на стойке регистрации он вел себя странно. Задержавшийся рейс в ближайшее время должен взлететь из аэропорта.