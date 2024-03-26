26 марта 2024

Самолет, направлявшийся в Турцию из РФ, не полетел из-за танца пассажира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неадекватного пассажира, задержавшего рейс в Турцию, вывели из самолета полицейские Фото:

Самолет из Москвы в Стамбул не смог совершить рейс из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчина, не реагируя на просьбы, кричал и танцевал в салоне, из-за чего экипаж отменил взлет.

«Самолет, направляющийся Стамбул, вышел на взлетно-посадочную полосу. Но один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно. После этого было принято решение вернуться обратно в воздушную гавань», — рассказывает telegram-канал Shot.

Мужчина, пританцовывая, вышел из самолета в сопровождении сотрудников полиции. По словам очевидцев, еще на стойке регистрации он вел себя странно. Задержавшийся рейс в ближайшее время должен взлететь из аэропорта.

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Самолет из Москвы в Стамбул не смог совершить рейс из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчина, не реагируя на просьбы, кричал и танцевал в салоне, из-за чего экипаж отменил взлет. «Самолет, направляющийся Стамбул, вышел на взлетно-посадочную полосу. Но один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно. После этого было принято решение вернуться обратно в воздушную гавань», — рассказывает telegram-канал Shot. Мужчина, пританцовывая, вышел из самолета в сопровождении сотрудников полиции. По словам очевидцев, еще на стойке регистрации он вел себя странно. Задержавшийся рейс в ближайшее время должен взлететь из аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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