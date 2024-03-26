26 марта 2024

Определились все участники Чемпионата Европы по футболу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Последними командами, что попали в финал, стали сборные Грузии, Украины и Польши Фото:

Определились все команды участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними командами, которые попали в финальную часть турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши, пишет РБК.

«Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В группу A попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии, Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии, Чехии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Определились все команды участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними командами, которые попали в финальную часть турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши, пишет РБК. «Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В группу A попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии, Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии, Чехии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...