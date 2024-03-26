Определились все участники Чемпионата Европы по футболу

27 марта 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Последними командами, что попали в финал, стали сборные Грузии, Украины и Польши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Определились все команды участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними командами, которые попали в финальную часть турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши, пишет РБК. «Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В группу A попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии, Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии, Чехии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Определились все команды участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними командами, которые попали в финальную часть турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши, пишет РБК. «Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В группу A попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии, Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии, Чехии.