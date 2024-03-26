В Курганской области открыли два новых медпункта

Медпункты открыли в селах Камыши и Пушкино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском округе Курганской области открыли два медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Куртамышском округе открылись два медпункта. Новая врачебная амбулатория будет работать в селе Камыши, модульный ФАП — в селе Пушкино. Теперь около 1000 взрослых и детей смогут получать необходимую медицинскую помощь», — сообщили в telegram-канале правительства.

Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Казак-Кочердык Целинного округа. Его установили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на строительство объекта привлекли более четырех миллионов рублей.