26 марта 2024

В Курганской области открыли два новых медпункта

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Медпункты открыли в селах Камыши и Пушкино Фото:

В Куртамышском округе Курганской области открыли два медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Куртамышском округе открылись два медпункта. Новая врачебная амбулатория будет работать в селе Камыши, модульный ФАП — в селе Пушкино. Теперь около 1000 взрослых и детей смогут получать необходимую медицинскую помощь», — сообщили в telegram-канале правительства.

Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Казак-Кочердык Целинного округа. Его установили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на строительство объекта привлекли более четырех миллионов рублей.

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В Куртамышском округе Курганской области открыли два медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Куртамышском округе открылись два медпункта. Новая врачебная амбулатория будет работать в селе Камыши, модульный ФАП — в селе Пушкино. Теперь около 1000 взрослых и детей смогут получать необходимую медицинскую помощь», — сообщили в telegram-канале правительства. Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Казак-Кочердык Целинного округа. Его установили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на строительство объекта привлекли более четырех миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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