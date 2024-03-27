Российские танковые ракеты «прошивают» бронетехнику НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, огонь, выстрел, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, пламя, боевое слаживание
Российские ракеты «Инвар-М/М1» наносят сокрушительное поражение бронетехнике НАТО, заявил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танковые ракеты ВС России эффективно наносят поражение бронетехнике НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Управляемые ракеты 9М119М1 „Инвар-М1“ регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М использовали управляемое вооружение «Рефлекс-М» с высокой бронепробиваемостью и способностью преодолевать дополнительные защитные системы.

Управляемые ракеты 9М119М1 «Инвар-М1» предназначены для поражения бронетехники, их бронепробиваемость составляет около 800 миллиметров. Они также используются для атаки малоразмерных защищенных целей, например, огневых точек. Российское управляемое оружие позволяет танкам поражать цели на расстоянии до 5,5 километров, в то время как неуправляемые снаряды ВСУ имеют меньшую дальность — до 2-2,5 километров, заключил источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские танковые ракеты ВС России эффективно наносят поражение бронетехнике НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Управляемые ракеты 9М119М1 „Инвар-М1“ регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М использовали управляемое вооружение «Рефлекс-М» с высокой бронепробиваемостью и способностью преодолевать дополнительные защитные системы. Управляемые ракеты 9М119М1 «Инвар-М1» предназначены для поражения бронетехники, их бронепробиваемость составляет около 800 миллиметров. Они также используются для атаки малоразмерных защищенных целей, например, огневых точек. Российское управляемое оружие позволяет танкам поражать цели на расстоянии до 5,5 километров, в то время как неуправляемые снаряды ВСУ имеют меньшую дальность — до 2-2,5 километров, заключил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...