Российские танковые ракеты «прошивают» бронетехнику НАТО

27 марта 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Российские ракеты «Инвар-М/М1» наносят сокрушительное поражение бронетехнике НАТО, заявил источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские танковые ракеты ВС России эффективно наносят поражение бронетехнике НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Управляемые ракеты 9М119М1 „Инвар-М1“ регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М использовали управляемое вооружение «Рефлекс-М» с высокой бронепробиваемостью и способностью преодолевать дополнительные защитные системы. Управляемые ракеты 9М119М1 «Инвар-М1» предназначены для поражения бронетехники, их бронепробиваемость составляет около 800 миллиметров. Они также используются для атаки малоразмерных защищенных целей, например, огневых точек. Российское управляемое оружие позволяет танкам поражать цели на расстоянии до 5,5 километров, в то время как неуправляемые снаряды ВСУ имеют меньшую дальность — до 2-2,5 километров, заключил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские танковые ракеты ВС России эффективно наносят поражение бронетехнике НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Управляемые ракеты 9М119М1 „Инвар-М1“ регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М использовали управляемое вооружение «Рефлекс-М» с высокой бронепробиваемостью и способностью преодолевать дополнительные защитные системы. Управляемые ракеты 9М119М1 «Инвар-М1» предназначены для поражения бронетехники, их бронепробиваемость составляет около 800 миллиметров. Они также используются для атаки малоразмерных защищенных целей, например, огневых точек. Российское управляемое оружие позволяет танкам поражать цели на расстоянии до 5,5 километров, в то время как неуправляемые снаряды ВСУ имеют меньшую дальность — до 2-2,5 километров, заключил источник.